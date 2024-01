Fortnite für iOS herunterladen? – Eine Rückkehr ist geplant

Warum es Fortnite nicht bei iOS zum Herunterladen gibt? Nach einem über dreijährigen Konflikt zwischen Apple und Epic Games, der dazu führte, dass Fortnite aus dem iOS-Universum verbannt wurde, gibt es jetzt Hoffnung auf eine Rückkehr. Der Grund für den Rauswurf? Epic wollte Apples Anteil an In-Game-Käufen vermeiden und setzte stattdessen auf eigene Systeme.

Wann kehrt Fortnite zurück? Ein genaues Rückkehr-Datum steht noch nicht fest, aber die offizielle Ankündigung auf Twitter lässt europäische Apple-Freunde hoffen! Die neuen DMA-Vorschriften ermöglichen alternative App-Stores auf iOS ab März, was bedeutet, dass Fortnite bald wieder auf Apple-Geräten spielbar sein könnte.

“Später in diesem Jahr wird Fortnite über den Epic Games Store auf iOS in Europa zurückkehren”, so die offizielle Verlautbarung. Ein großer Schritt, ermöglicht durch das Digital Markets Act (DMA) der EU, das darauf abzielt, die Macht der Tech-Giganten zu begrenzen.

Remember Fortnite on iOS?

How bout we bring that back.

Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA – an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c

— Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024