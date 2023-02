Hogwarts Legacy Fakten

Für Hogwarts Legacy gibt es derzeit keine Pläne die Inhalte des Spiels zu erweitern. Das Open World-Action-Rollenspiel ist derzeit sehr populär, daher würden sich viele Harry Potter-Fans einen DLC für Hogwarts Legacy wünschen. Nur weil derzeit nichts geplant ist, heißt es nicht, dass nichts kommen wird?

Das Spiel ist ziemlich umfangreich, aber trotzdem gebe es Potenzial für mehr. Und der Entwickler ist sich dessen sicher bewusst, aber eine Aussage dämpft die Erwartungen an ein großes Inhaltsupdate für die nächste Zeit.

Im Rahmen des Fan Fest-Events sagte Hogwarts Legacy-Game Director Alan Tew gegenüber IGN.com (via Twitter), dass es derzeit keine Pläne für einen DLC gibt. Als Erklärung sagt Tew, dass Avalanche damit beschäftigt war, “[Hogwarts Legacy] zum Leben zu erwecken”.

Die Aussage soll nicht heißen, dass das Spiel niemals einen DLC erhalten wird. Derzeit gibt es eben keine konkreten Pläne, diese können sich nach dem Erfolg des Spiels jedoch ändern. Wie Tew sagte, war der Entwickler beschäftigt, aber jetzt hat es Zeit, darüber nachzudenken, was als nächstes kommt. Derzeit arbeitet Avalanche Software am Support des Spiels, um Leistungsprobleme und Bugs zu beheben.

Hogwarts Legacy developer Avalanche Software revealed during #IGNFanFest that the studio has no current plans to release additional content for their Wizarding World RPG. https://t.co/qQveQDMsTC pic.twitter.com/jRtFxIWn3O

— IGN (@IGN) February 17, 2023