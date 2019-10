Hideo Kojima denkt als nächstes an ein Horrorspiel wie Silent Hills

Silent Hill - (C) Konami

Hideo Kojima lässt Silent Hills nicht so schnell los. Tatsächlich denkt der legendäre Spieledesigner ernsthaft darüber nach, ein neues Horrorspiel zu entwickeln. Death Stranding ist fertig und bald in den Läden. Nun verrät Kojima seine Pläne für sein nächstes Projekt: Ein Horrorspiel.

Im Gespräch mit Rocket Beans Gaming gab Kojima bekannt, dass er die Entwicklung eines neuen Horrorspiels plant, und verglich die Ausführung des Horrorgenres in Spielen und Filmen.

“Ich möchte natürlich eines Tages ein Horrorspiel machen”, sagte Kojima. “Ich habe einige neue Ideen, die ich da rausbringen könnte, aber ich weiß nicht wann, ich muss darüber nachdenken, wann ich das herausbringe.”

Kojima verglich das Horrorerlebnis in Filmen und Videospielen, indem er die Unterschiede zwischen beiden Medien herausstellte. In Filmen kann man während einer beängstigenden Szene die Augen schließen und die Ereignisse schreiten voran. In einen Videospiel funktioniert das nicht. Sie sind interaktive Erlebnisse, die vom Spieler gesteuert werden.

Er erwähnt seine Befürchtungen, dass Gamer, wenn ein Spiel zu gruselig ist, es nicht spielen werden. Er erinnert sich noch immer an das unglückselige Silent Hills, und wie er eine Erfahrung kreierte, die jeder Horrorfan genießen konnte. Diese Erlebnisse sind jedoch im Grunde genommen ein Alptraum, was bedeutet, dass einige Spieler das Spiel nach ein paar guten Schrecken wahrscheinlich beenden würden.

Eine neue Art von Silent Hill?

Der Spieledesigner ist sich nicht sicher, in welche Richtung er bei seinem nächsten Horrorspiel gehen soll. Ist es okay für Spieler, das Spiel nicht zu schlagen, weil sie zu ängstlich sind, oder sollten sie am Ende des Spiels größte Angst verspüren? Er gibt zu, dass er keine gute Lösung für dieses Problem hat, aber er ist immer noch bereit, das Problem in Frage zu stellen.

Das Interview endet mit einer Notiz, die im Wesentlichen mit Kojimas Karriere zusammenhängt. Er ist nicht an ein Genre gebunden. er möchte etwas Neues schaffen, ein Pionier sein: „Ich möchte nicht nur ein ähnliches Horrorsystem schaffen, das es bereits gibt, sondern etwas Neues, das es auf der Welt nicht gibt“, sagte Kojima und ging Millionen von Fans warten gespannt auf seinen spirituellen Nachfolger von Silent Hill.