Konami kündigt neues Silent Hill-Projekt an, aber die Fans werden sich nicht darüber freuen

Silent Hill - (C) Konami

Konami hat ansonsten wenig Interesse an der Entwicklung traditioneller Videospiele gezeigt, obwohl es weiterhin jährlich neue Einträge in seiner Pro Evolution Soccer-Reihe veröffentlicht. Anstatt neue Einträge in den beliebten Franchise-Unternehmen zu schaffen, hat das Unternehmen sein geistiges Eigentum genutzt, um seine Reichweite auf dem Glücksspielmarkt zu vergrößern. Der vielbeschworene Metal Gear Solid Pachinko ist eines der bekanntesten Beispiele. Pünktlich zu Halloween hat Konami den Vorhang für sein nächstes Glücksspielprojekt zurückgezogen – einen Spielautomaten mit dem Silent Hill-Thema. Also leider kein Reboot, Remaster oder sonst etwas der bekannten und beliebten Spielemarke!

Konami wird seinen Silent Hill-Spielautomaten vom 15. bis 17. Oktober auf der Global Gaming Expo in Las Vegas vorstellen. Der Spielautomat heißt Silent Hill Escape und verfügt über ein 49-Zoll-J-Kurven-Display in 4K Ultra HD, laut einem Bericht von Yahoo Finance. Tom Jingoli, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Konami Gaming, Inc., sagte Folgendes über den Silent Hill-Spielautomaten:

“Konamis Ziel ist es, Betreibern mit außergewöhnlicher Unterhaltung die Möglichkeit zu geben, die Spieler von heute und darüber hinaus zu erreichen und einzubeziehen. Wir nutzen aktiv eine Kombination aus Spitzentechnologie, Talent, Design und Entwicklung, um auf der diesjährigen Veranstaltung in den nächsten Jahren eine Vielzahl neuer Produkte zu liefern kommen.”

Silent Hill-Spielautomat

Wie bei der schlecht erhaltenen Metal Gear Solid Pachinko-Maschine ist es wahrscheinlich, dass sich die Fans nicht über die Silent Hill-Slotmaschine freuen werden. Immerhin hat Konami die Reihe in den letzten Jahren völlig ignoriert und seit Silent Hill: Downpour aus dem Jahr 2012 keinen neuen Beitrag mehr veröffentlicht. Metal Gear Solid-Erfinder Hideo Kojima versuchte, das Franchise mit den ehrgeizigen Silent Hills wiederzubeleben, aber Konami brach das Projekt endgültig ab und schickte Kojima zum Packen. Kojima gründete sein eigenes Studio und entwickelte seitdem Death Stranding, dass nächsten Monat für PS4 exklusiv erscheint.

Während einige sich vielleicht am Kopf kratzen, warum Konami traditionelle Videospiele fast ganz aufgegeben hat, ist dies aus geschäftlicher Sicht sinnvoll. Konami hat mit seinen Spielautomaten eine Menge Geld verdient, und es dürfte ein noch größeres Publikum ansprechen, wenn es seine Automaten mit seiner bekannten IP wie Metal Gear Solid und Silent Hill kombiniert.

Vielleicht rappelt man sich bei Konami irgendwann einmal auf und bringt ein Silent Hill, dass seinen Namen verdient hat.