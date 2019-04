Wie Hideo Kojima, Game-Director des kommenden Death Stranding für die PS4, auf Twitter meldete, hat das Gesicht des Hauptprotagonisten, Norman Reedus (The Walking Dead), erstmals das Kojima Productions-Studio besucht.

Dabei signierte der bekannte Serien-Darsteller die Wand mit seiner persönlichen Botschaft für das Videospiele-Entwicklerstudio. Eigentlich hatte Norman Reedus bereits seine Rolle für Silent Hills fix in der Tasche, bis es dazu kam, dass der Titel eingestellt wurde.

Death Stranding ist die erste Produktion von Kojima Productions, welches nach Kojima’s Ende bei Konami eröffente. Wie weit die Entwicklung vorangeschritten ist lässt sich derzeit nicht sagen. Wie Hideo Kojima bereits eingeräumt ist man hinter dem eigenes gesteckten Zeitplan gerutscht.

Wann wir mit dem Titel – wovon wir eigentlich keine Ahnung haben was es wirklich ist – rechnen können ist ungewiss.

Norman has visited Kojima Productions for the 1st time. He wrote his message on the board.👍🌈🐟🦀🐋☔️🌸 pic.twitter.com/WHL7wwrOKK

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 8. April 2019