Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Das ist der erste Teaser-Trailer

Der Herr der Ringe: Die Amazon Original Serie startet am 2. September 2022 bei Prime Video - (C) Amazon Studios

Beim (für uns) nächtlichen Super Bowl LVI gab es den ersten Teaser-Trailer zu “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht” zu bestaunen. Die erste TV-Serie zu “Der Herr der Ringe” führt uns ins Zweite Zeitalter, also lange vor den Ereignissen der bisherigen Werke von J.R.R. Tolkien.

Der 60-sekündige Videoclip wurde erstmals live, im dritten Viertel des Super Bowl LVI ausgestrahlt.

Übrigens haben die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals mit 23:20 im 5-Milliarden-US-Dollar teuren Heimstadion gewonnen.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Was uns der erste Teaser-Trailer zeigt

Der Teaser gibt uns zum ersten Mal audiovisuelle Einblicke in J.R.R. Tolkiens sagenumwobenes Zweites Zeitalter und verspricht den Start einer neuen Legende, erzählt von Amazon Studios und den Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay ab dem 2. September diesen Jahres. Dabei sehen wir eine Auswahl der verschiedenen Charaktere, inklusive Elfen, Zwergen und Menschen.

Das mehrstaffelige Drama Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht feiert am 2. September weltweit exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern in zahlreichen Sprachen Premiere. Neue Episoden der ersten Staffel starten wöchentlich.

Das zweite Zeitalter

Das epische Drama spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens “Der Hobbit” und “Der Herr der Ringe” und nimmt Prime-Mitglieder mit in eine Ära, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten, unvorhergesehene Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seidenen Faden hing und einer der größten Bösewichte, der jemals Tolkiens Feder entsprungen ist, drohte, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen.

Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einer Gruppe aus bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Landschaft von Lindon und das atemberaubende Inselreich Númenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Königreiche und Charaktere ein Vermächtnis hinterlassen, das noch lange nach ihrem Tod weiterlebt.

Die “Der Herr der Ringe”-Bücher wurden in über 38 Sprachen übersetzt und haben sich mehr als 150 Millionen Mal verkauft. Uns erwartet die teuerste Serien-Produktion aller Zeiten.