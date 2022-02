Erster Trailer zur Amazon-Serie “Herr der Ringe” beim Super Bowl 2022

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - (C) Amazon Prime Video

Der erste echte Trailer zur kommenden Herr der Ringe-Serie von Amazon, “The Rings of Power” (dt.: Die Ringe der Macht), soll während des Super Bowl 2022-Sonntags ausgestrahlt werden. Das geht aus einer Pressemitteilung von Amazon und einem auf Elbisch verfassten Tweet hervor.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht spielt im zweiten Zeitalter von Mittelerde, also Tausende von Jahre vor dem Hobbit oder den Filmen von Peter Jackson. Während dieser Zeit schmiedete Sauron die Ringe der Macht. Was zu Unheil und Verderben führte, wie wir aus den bisherigen Filmen wissen.

„Die Serie beginnt in einer Zeit relativen Friedens und folgt einem Ensemble aus bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lang befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen“, schreibt Amazon in der Beschreibung der Serie.

„Aus dem Dunkelsten von den Tiefen der Nebelberge über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon bis hin zum atemberaubenden Inselreich Númenor und den entlegensten Winkeln der Karte werden diese Königreiche und Charaktere Vermächtnisse hinterlassen, die noch lange nach ihrem Tod weiterleben.“

anyone here speak Elvish 👀 #LOTRROP pic.twitter.com/H5ROHvIulW — Twitter TV is in Middle-earth (@TwitterTV) February 7, 2022

Die Dreharbeiten zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht fanden größtenteils in Neuseeland statt, bevor die Produktion weiter nach Großbritannien wanderte.

Die Amazon-Produktion ist auch die teuerste Serie aller Zeiten! Mit 465 Millionen US-Dollar Produktionskosten pro Staffel überflügelt sie andere Großproduktionen wie Game of Thrones und Co. Bei Game of Thrones kostete eine Staffel rund 100 Millionen US-Dollar, wobei die ersten Staffeln noch günstiger ausfielen. Selbst die Film-Trilogie von Peter Jackson hat “nur” 280 Millionen US-Dollar verschlungen. Damals bei New Line Cinema wäre es das Ende des Unternehmens gewesen, hätten die Filme gefloppt.

Insgesamt sind fünf Staffeln Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht geplant. Zwei sind bereits bestellt, drei weitere Staffeln fest eingeplant.