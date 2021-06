Halo TV-Serie verliert plötzlich beide Showrunner! – Was ist los?

Halo 4 - (C) 343 Industries, Xbox Game Studios

Die Halo TV-Serie wird beide Showrunner verlieren, wie Variety berichtet. Laut dem Bericht hat Kyle Killen das Projekt bereits frühzeitig verlassen und Steven Kane plant seinen Abgang nach der ersten Staffel.

Kyle Killen hat das Projekt bereits letztes Jahr vor der Produktion verlassen. Seine Begründung war, dass er das Gefühlt hatte, nicht „Vollzeit an der Serie arbeiten zu können“. Kane, der an der Vorproduktion teilnahm, plant, seinen Job als Showrunner der Halo TV-Serie nach Staffel 1 an den Nagel zu hängen. Sollte die Serie über den Master Chief also eine zweite Staffel bekommen wäre Steven Kane nicht mehr an Bord.

Beide Showrunner verlassen die Paramount Plus-Serie

Die Produktion der ersten Staffel der Halo TV-Serie ist derzeit voll im Gang. Kane wird weiterhin den Postproduktionsprozess begleiten und die erste Staffel abschließen. Sollte die Serie eine zweite Staffel erhalten, dann ist er weg. Steven Kane ist seit zwei Jahren in Budapest, wo die Serie gedreht wird, und möchte aus persönlichen Gründen in die Vereinigten Staaten zurückkehren.

Angesichts der Bekanntheit der Xbox-Marke und den hohen Investitionskosten von ViacomCBS (und Microsoft) gilt eine zweite Staffel als sehr wahrscheinlich, wie Variety berichtet.

Kyle Killen wurde bereits für die Halo TV-Serie genannt, als sie noch bei Showtime angekündigt wurde. Die Live-Action-Adaption von Halo ist seit vielen Jahren in Arbeit und folgt „einem epischen Konflikt des 26. Jahrhunderts zwischen der Menschheit und der Covenant“. Wer die Spiele nicht kennt: Die Covenant sind eine Allianz aus verschiedenen Alien-Rassen.

Covid-19 stoppte die Produktion der Halo TV-Serie

Die Produktion der ersten Staffel begann ursprünglich Ende 2019 und wurde aufgrund Covid-19 eingestellt. Die Entwicklungsphase davor war jedoch ziemlich umfangreich und hatte verschiedene Stellen bei Xbox Entertainment Studios und Showtime. Auch große Hollywood-Namen wie Steven Spielberg wurden in Verbindung gebracht.

Im Februar 2021 wurde bekannt, dass die Halo TV-Serie von Showtime zu Paramount Plus wechseln wird. Wer hierzulande die Serie ausstrahlen wird ist noch nicht bekannt. Heiße Kandidaten sind auf jeden Fall Netflix oder Amazon Prime.

Wer spielt den Master Chief?

Pablo Schreiber wird John-117 spielen, den bekanntesten Spartan: Master Chief. Er ist der Bruder von Liev Schreiber, den man von der Showtime-Serie Ray Donovan kennt. Natascha McElhone spielt Dr. Catherine Halsey, die Schöpferin des Spartan-Programmes der Menschheit. Einen ausführlichen Artikel zur Besetzung der TV-Serie von Halo haben wir dazu bereits 2019 veröffentlicht.

Die Halo TV-Serie wird von Showtime und 343 Industries produziert. Amblin Entertainment ist mit den ausführenden Produzenten Steven Spielberg, Darryl Frank und Justin Falvey ebenfalls an Bord.

Die Halo TV-Serie soll 2022 starten.