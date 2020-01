Halo: Combat Evolved – PC-Beta-Tests starten im Februar 2020

Halo: Combat Evolved Anniversary (PC) - (C) 343 Industries

Seit Halo: Combat Evolved erstmals als ursprünglicher Xbox-Starttitel veröffentlicht wurde, waren die Spieler von der Serie fasziniert. Jetzt hat der derzeitige Halo-Entwickler 343 Industries angekündigt, dass die PC-Beta-Tests für die überarbeitete Version von Combat Evolved im Februar endlich beginnen werden.

Was du wissen musst:

343 Industries kündigte Pläne für den Start von Halo: Combat Evolved Anniversary PC-Flügen im Februar an.

kündigte Pläne für den Start von PC-Flügen im Februar an. Der Flug enthält Kampagnen-, Multiplayer-, Anpassungs- und Fortschrittsinhalte.

Einige Verbesserungen an Halo: Reach auf dem PC werden auch im Flug getestet.

auf dem PC werden auch im Flug getestet. Du musst dich für das Halo Insider-Programm anmelden, um teilnehmen zu können.

Halo wurde ursprünglich von Bungie erstellt und von Microsoft veröffentlicht. Seitdem hat es zahlreiche Fortsetzungen und Ableger hervorgebracht, von denen eines mit großem Abstand das meistverkaufte Xbox One-Spiel ist. Bungie machte weiter Halo-Spiele, bis 2010 schließlich 343 Industries übernahm.

Halo: Combat Evolved für PC befindet sich derzeit in internen Tests

In den offiziellen Foren lud 343 Industries Spieler ein, am bevorstehenden Betatest (oder “Flug”, wie der Entwickler es nennt) für Halo: Combat Evolved teilzunehmen, berichtet Windows Central. Das Spiel befindet sich derzeit in internen Tests, aber der öffentliche “Flug” wird voraussichtlich nächsten Monat beginnen. Der Beitrag lädt die Teilnehmer des Halo Insider-Programms ein, am Betatest teilzunehmen. Der Schwerpunkt liegt auf der Validierung dedizierter Server, Peer-to-Peer-Verbindungen und dem Crossplay zwischen Steam- und Windows-Version.

Der Beta-Test konzentriert sich auf die Kampagnenmissionen des Spiels, einschließlich Einzelspieler- und Koop-Missionen sowie Multiplayer-, Anpassungs- und Fortschrittsmissionen. Es ist unklar, ob zu diesem Zeitpunkt neue Waffen oder Gegenstände zum Spiel hinzugefügt werden.

Neue Features für Halo: Reach

Personen, die teilnehmen möchten, sollten ihr Halo Insider-Profil mit einer bestätigten E-Mail-Adresse aktualisieren, um Kontakt mit ihnen aufzunehmen, und ihr Profil mit der neuesten DXDIAG aktualisieren. Eine Anmeldung speziell für diesen “Flug” ist nicht erforderlich. In der Veröffentlichung heißt es auch, dass 343 Industries die Funktionen von Halo: Reach testen wird, darunter das neue Verhalten beim Hocken, mit dem Spieler sich bewegen können, während sie in der Hocke sind. Dieses Feature ist klein, aber es ist etwas, was Halo: Reach-Fans wahrscheinlich begeistert, wenn es in das Spiel aufgenommen wird.

Ein Erscheinungsdatum ist derzeit nicht bekannt, aber der Beitrag scheint darauf hinzudeuten, dass Halo: CE Anniversary noch in diesem Jahr erscheinen wird. Der Remaster wird Teil der Master Chief-Sammlung sein. Wenn er veröffentlicht wird, sollten die Spieler wissen, dass sie diese Sammlung besitzen müssen, um Halo: Combat Evolved erneut spielen zu können, am PC.

Der neueste Ableger der Serie, Halo: Infinite, erscheint zu Weihnachten 2020 mit dem Start der Xbox Series X für jene, Xbox One und Windows 10.

Quelle: Windows Central, Halo Way Point (Anmelden)

