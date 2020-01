Ubisoft und Bungie sammeln Spenden, um den Betroffenen der Brände ins Australien zu helfen

Die Videospiel-Entwickler Ubisoft Australia und Bungie (Destiny) schließen sich der wachsenden Liste von Studios an, die sich verpflichten, die australische Waldbrandhilfe zu finanzieren.

Ubisoft Australia hat bisher 30.000 US-Dollar an den Disaster and Recovery Relief Fund des australischen Roten Kreuzes gespendet. Ubisoft Australia sagt aufTwitter , dass die Spieler zwar um eine Finanzierung im Spiel gebeten haben, die direkte Spende an das australische Rote Kreuz jedoch der schnellste Weg ist, um den von den Bränden Betroffenen zu helfen.

The bushfire crisis has devastated communities across the nation and the scenes of loss are heartbreaking.

We’ve heard the calls requesting we create in-game items to encourage donations, however this takes considerable development time and we feel immediate action is required. pic.twitter.com/7JPg0QPOqQ

— Ubisoft Australia (@UbiAustralia) January 9, 2020