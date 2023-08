HADES: Maximaler Schwierigkeitsgrad endlich geknackt!

Ich scheitere schon bei Hitze Level 10

HADES maximaler Schwierigkeitsgrad wurde jetzt besiegt! Eine Leistung, die zwar möglich schien, aber statistisch gesehen als äußerst unwahrscheinlich galt. Erst letzte Woche erklärte ein HADES Content Creator, warum das Spiel noch nie auf der maximalen Schwierigkeitsstufe besiegt worden war, nur um schließlich besiegt zu werden.

Es ist ein “Feature” des Rogue-like-Genres, dass das Besiegen des Endbosses eines Versuchs erst der Anfang ist, und Hades bildet da keine Ausnahme. Der Pakt der Bestrafung wird nach dem ersten erfolgreichen Ausbruch aus der Unterwelt freigeschaltet und bietet eine Vielzahl von Optionen, mit denen die Spieler die Schwierigkeit schrittweise erhöhen können. Diese werden als Bedingungen bezeichnet, und jede von ihnen hat einen bestimmten Wert an “Heat”, einem Wert, der die allgemeine Schwierigkeit eines bestimmten Durchlaufs darstellt.

Zum Beispiel erhöht das Calisthenics-Programm die Gesundheit der Feinde, und Extreme Measures führt neue Boss-Mechaniken ein. So viele oder so wenige Bedingungen wie gewünscht können angewendet werden, aber der Spieler wird (im Normalmodus) bei 20 Heat nicht mehr belohnt. Das theoretische Maximum an Hitze beträgt 63.

Maximaler Schwierigkeitsgrad: HADES eigentlich nicht zu schaffen

Darüber hinaus gibt es den Höllenmodus, eine Option, die beim Start eines neuen Spielstandes ausgewählt werden kann und sofort den Pakt der Bestrafung freischaltet und eine zusätzliche Bedingung beinhaltet, die zu einem wahren Maximum von 64 Heat führt. Der Spieler kann sich nicht heilen, hat eingeschränkte Upgrades und muss eine weitere Phase im finalen Kampf durchstehen, und diese Einschränkungen kratzen noch nicht einmal an der Oberfläche der Herausforderung.

Des Weiteren sind in Hades keine zwei Durchläufe identisch, was bedeutet, dass der Zufall (RNG) einen unglaublich signifikanten Faktor spielt. Erst letzte Woche erklärte Haelian, ein Rogue-like-Inhalte-Ersteller, detailliert, wie schwierig es ist, einen Durchlauf mit 64 Hitze abzuschließen.

Er erklärte, dass die Bedingung, die dem Spiel einen Timer hinzufügt, der alle fünf Sekunden fünf Lebenspunkte abzieht. Das bedeutet, dass es nur eine einzige machbare Kombination von “Boons” – den Upgrades, die Zagreus von den Göttern erhält – gibt, um genug Schaden in der verfügbaren Zeit zu verursachen. Aufgrund von RNG gibt es eine 0,0147%ige Chance, dass ein bestimmter Durchlauf mathematisch machbar ist, geschweige denn möglich. Das bedeutet, dass ein potenziell erfolgreicher Durchlauf etwa alle 83 Stunden stattfinden könnte.

Und dennoch gelang es AngeL1C, einer prominenten Speed- und Challenge Runnerin, die im letzten Jahr nur Sekunden vom Sieg entfernt war, nach nur 51 Minuten zu gewinnen. Wie sie in der Beschreibung ihres Videos erklärt, ist das Glück, das erforderlich ist, um alles so perfekt zusammenzufügen, nicht berechenbar, und selbst dann war sie nur einen Treffer vom Scheitern gegen den Endboss von Hades entfernt.

Kürzlich hat sie eine ungeschnittene, aber modifizierte Version von 64 Hitze abgeschlossen, was bedeutet, dass der RNG prinzipiell eliminiert wurde, was in der Community als legal angesehen wird. Aber ein ungeschnittener, unmodifizierter (maximaler Schwierigkeitsgrad) Durchlauf von HADES war immer der Traum, und die Hades-Krone wurde endlich errungen. Falls ihr selbst noch nach eurem ersten Sieg strebt, so gibt es ein Waffenset welches bei Speedrunnern sehr beliebt ist. Wie ihr es zusammenstellt, lest ihr hier.

HADES ist jetzt für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.