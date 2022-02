GTA: The Trilogy – neue Patches kommen

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition; ©Rockstar Games; Bildquelle: nintendo.at

Rockstar Games hat gestern versprochen, dass an neuen Patches für sämtliche Systeme für Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition gearbeitet wird, welche in den kommenden Wochen erscheinen sollen. Die Titelsammlung leidet unter vielen Bugs und Glitches, welche teilweise bereits behoben worden sind.

Rockstar Games meldet sich direkt

Rockstar Games meldet sich dabei direkt er mit der Info, dass in den nächsten Wochen neue Patches kommen sollen. Dabei bedanken sie sich für die Geduld und die Unterstützung der Spieler. Hier die Meldung via Twitter:

Advertisment

New patches are coming next week for Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition across all platforms. We appreciate the community’s patience and support. — Rockstar Games (@RockstarGames) February 24, 2022

The definitive Catastrophe

Das Remaster der drei GTA Meisterwerke war bei der Veröffentlichung gelinde gesagt eine Katastrophe. Sämtliche Spieler waren aufgrund von unzähligen Bugs und Glitches vom Ergebnis enttäuscht. Dies was bei allen Versionen der Fall. Die PC-Version musste deshalb von Rockstar sogar aus den Stores entfernt werden. Dieser Zustand führte zu extrem negativen Kritiken, welche alle drei dieser tollen Titel nicht verdient hätten.

Seit dem Release der Spielesammlung wurden schon Patches zur Fehlerbehebung veröffentlicht. Es ist aber lobenswert zu sehen, dass noch weitere Patches von den Entwickerln Grove Street Games nachgeliefert werden, sodass die drei Titel von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition so erlebt werden können, wie sie erlebt werden sollten.

Quelle: twitter.com via RockstarGames