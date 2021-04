GTA Online: So bekommt ihr direkt eine halbe Millionen Dollar!

GTA Online - (C) Rockstar Games

Der Online-Modus von Grand Theft Auto V erfreut sich seit viele Jahren einer großen Beliebtheit. Das nunmehr fast achtjährige Spiel kann immer noch eine große Spieleranzahl aufweisen. Dennoch hat der Online-Modus in der Vergangenheit auch Kritik einstecken müssen. So warfen viele Spieler Rockstar vor, dass er reine Geldmacherei sei und die Spieler dazu drängt echtes Geld auszugeben, damit sie im Spiel vorankommen.

Damit GTA Online jedoch nicht zu einem großen Grindfest wird, sind wöchentliche Belohnungen und Stunts sehr hilfreich, um an schnelles Geld zu kommen. Erst Ende März haben wir so zum Beispiel auch von einem Trick berichtet, wie ihr Millionen von Dollar an nur einem Tag erhalten könnt. Etwas weniger Geld könnt ihr jetzt erneut bekommen.

Jede Woche veröffentlich Rockstar Games Aufgaben und Missionen, die ihr in GTA Online erfüllen könnt. Dafür gibt es meistens Boni und andere Belohnungen. Diesmal ist allerdings neben den Multiplikatoren für höhere Belohnungen auch die Möglichkeit dabei, sehr schnell eine halbe Millionen ingame Dollar zu verdienen.

GTA Online: So macht ihr schnelles Geld!

Denn anders als sonst, sind diesmal auch eine Vielzahl von Stunts in der Spielwelt machbar, die den Gesamtbelohnung von 500.000$ ausmachen. Ihr müsst nichts anderes machen, als all diese Jumps und Stunts zu machen und schon habt ihr mit nur wenig Aufwand viel Geld gemacht. Zu machen gibt es hierbei insgesamt fünf Stunts, die über die gesamte Spielwelt verteilt sind.

Und um alles zu absolvieren, habt ihr bis zum 14. April Zeit. Damit ihr sie jedoch nicht alle selbst suchen müsst und es schneller geht, hat der Reddit-Nutzer ,,beeman999“ eine hilfreiche Karte zusammengestellt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Der Reddit-Nutzer hat hierbei alle verfügbaren Stunts auf der Karte von GTA Online markiert. Außerdem hat er einen Leitfaden geliefert, von welchem Stunt aus ihr starten müsst, damit ihr die 500.000 Dollar am schnellsten erhalten könnt.

Demnach sollen die Stunts 1, 2, 3, 7 und 8 besonders einfach sein. Ihr müsst also nur zu der auf der Karte markierten Stelle reisen, fünf der Stunts machen und schon habt ihr sehr schnell einiges an Geld dazubekommen.