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GTA 6 hätte vier Hauptfiguren haben können, Rockstar erklärt, warum es nur zwei sind

Nach GTA 5 dachte Rockstar sogar über vier spielbare Figuren nach. Am Ende entschied sich das Studio bewusst für Jason und Lucia.

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Artikel von Markus Bauer +
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GTA 6 setzt mit Jason und Lucia auf zwei spielbare Hauptfiguren. Dabei hätte Rockstar Games nach GTA 5 durchaus noch einen Schritt weitergehen können. Während der Entwicklung wurde nämlich sogar darüber gesprochen, vier spielbare Charaktere einzubauen.

Das hat Rob Nelson, Co Studio Head bei Rockstar North, in einem Interview mit IGN verraten. Nach dem System von GTA 5 stellte sich intern die offensichtliche Frage: Wenn drei Figuren funktioniert haben, sollte der Nachfolger vielleicht noch mehr bieten?

Vier Charaktere waren Rockstar am Ende zu viel

Der entscheidende Punkt war nicht die technische Umsetzung, sondern die Bindung zu den Figuren. Rockstar befürchtete laut Nelson, dass sich die verfügbare Spielzeit bei vier Protagonisten zu stark verteilen würde. Dadurch hätte jede einzelne Figur weniger Raum bekommen und du möglicherweise auch weniger Verbindung zu den Charakteren aufgebaut.

Genau deshalb ging Rockstar schließlich in die entgegengesetzte Richtung. Statt GTA 5 mit noch mehr Figuren zu übertreffen, reduzierte das Studio die Zahl auf zwei und stellte dafür die Beziehung zwischen Jason und Lucia deutlich stärker in den Mittelpunkt.

Das passt auch zu den vielen neuen Gameplay Details, die Rockstar inzwischen gezeigt hat. Jason und Lucia können gemeinsam Aktivitäten unternehmen, sich gegenseitig besuchen und auf unterschiedliche Weise miteinander interagieren. Wie eng ihre Beziehung ist, kann sich offenbar sogar abhängig von deinem Verhalten verändern.

Jason und Lucia in GTA 6 - Bild: Rockstar Games

Jason und Lucia in GTA 6 – Bild: Rockstar Games

Jason und Lucia sollen auch einzeln funktionieren

Zwei Figuren bedeuten allerdings nicht automatisch, dass die Geschichte einfacher zu schreiben ist. Nelson erklärte, dass Rockstar vor einer anderen Herausforderung stand: Du sollst sowohl Jason als auch Lucia einzeln mögen, gleichzeitig muss aber auch die Chemie zwischen beiden funktionieren. Gerade diese Chemie sei in Filmen, Serien oder Spielen schwer künstlich herzustellen.

Intern scheint Rockstar mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Nelson erklärte gegenüber IGN, dass die Reaktionen innerhalb des Teams darauf hindeuten würden, dass Jason und Lucia sowohl allein als auch gemeinsam funktionieren.

Die Entscheidung für zwei statt vier Figuren dürfte damit einiges über Rockstars Prioritäten bei Grand Theft Auto VI verraten. Das Studio wollte nach GTA 5 offenbar nicht einfach überall größere Zahlen liefern. Statt vier Geschichten parallel zu erzählen, sollst du wesentlich mehr Zeit mit Jason und Lucia verbringen und ihre gemeinsame Geschichte intensiver erleben.

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Wie gut das funktioniert, erfahren wir spätestens am 19. November 2026. Dann erscheint GTA 6 offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wenn du den „ausführlichen Trailer“ noch nicht gesehen hast, kannst du dies jetzt auf YouTube nachholen.

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