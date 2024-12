GTA 6 Prognose: Über 3 Milliarden USD Umsatz im ersten Jahr?

Derzeit ist noch nicht einmal klar, wann GTA 6 überhaupt erscheinen soll. Es gibt viele Indizien, die darauf schließen lassen, dass es im Herbst 2025 endlich soweit ist. Allerdings gibt es auch Berichte, die etwas anderes behaupten. Egal ob 2025 oder gar erst 2026: Grand Theft Auto VI wird massive Umsätze haben. So viel ist eigentlich sicher. Jetzt geht eine Umsatz-Prognose für GTA 6 sogar soweit, dass im ersten Jahr über 3,2 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden sollen!

Nicht erst seit der „dritten Veröffentlichung“ von GTA 5 haben Fans auf einen Nachfolger gewartet. Mit einem Budget, das alle bisherigen Rockstar-Spiele übertrifft, wird GTA 6 eine noch größere, realistischere Welt bieten. Insider sprechen von bahnbrechenden Neuerungen, darunter eine lebendige Open World mit dynamischen Wetterbedingungen und einer Story, die dich emotional mitreißen soll.

Ein weiterer Grund für die hohen Erwartungen: Rockstar hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie Spiele mit langer Lebensdauer entwickeln können. GTA Online, der Multiplayer-Modus von GTA 5, hat Milliarden eingebracht – und GTA 6 soll diesen Erfolg sogar übertreffen.

GTA 6: Warum ist die Prognose so hoch?

Die Gaming-Branche ist riesig, und GTA 6 hat das Potenzial, Rekorde zu brechen. Zum Vergleich: GTA 5 hat in den ersten drei Tagen nach Release über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Mit der stark gestiegenen Spielerbasis und der verbesserten Technologie könnte GTA 6 diesen Erfolg locker toppen.

Über 205 Millionen verkaufte Einheiten von GTA 5 zeigen die enorme Reichweite der Serie.

GTA-Fans weltweit haben über ein Jahrzehnt auf diesen Titel gewartet.

Experten erwarten, dass GTA 6 nicht nur die bisherigen Verkaufsrekorde bricht, sondern auch neue Standards für die Branche setzt.

Kein Wunder also, dass Analysten von DFC Intelligence (via Financial Times) prognostiziert haben, dass Grand Theft Auto VI im ersten Jahr am Markt satte 3,2 Milliarden US-Dollar einbringen wird. Alleine durch Vorbestellungen soll bereits die erste Umsatz-Milliarde geknackt werden. Das würde das Action-Spiel von Rockstar Games nicht nur zu einer der größten Veröffentlichungen in der Videospiele-Geschichte machen, sondern aller Medienformen!

Was bedeutet das für dich?

Als Spieler kannst du dich auf ein Spiel freuen, das Grenzen sprengt. Ob es die Grafik, die Handlung oder die Online-Erfahrung ist – Rockstar möchte dir ein Erlebnis bieten, das dich monatelang, wenn nicht sogar jahrelang, begeistert.

Mit einem potenziellen Umsatz von über 3,2 Milliarden Dollar im ersten Jahr ist GTA 6 bereits jetzt ein Phänomen. Doch der wahre Erfolg wird sich daran messen, ob es die Herzen der Spieler erobert. Eines ist sicher: Wenn Rockstar abliefert, könnte GTA 6 das größte Spiel aller Zeiten werden.

GTA 6 befindet sich derzeit bei Rockstar Games in Entwicklung und soll im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.