GTA 6: Rockstar bestätigt Stephen Root als Brian Heder

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Rockstar hat sich bei GTA 6 bisher extrem zurückgehalten, wenn es um die Schauspieler hinter den Figuren geht. Jetzt gibt es allerdings endlich eine offizielle Bestätigung: Stephen Root ist tatsächlich Teil des Casts und spricht Brian Heder.

Für viele Fans dürfte die Nachricht trotzdem weniger überraschend kommen. Der Name des Schauspielers kursiert bereits seit dem zweiten Trailer von GTA 6 im Internet. Viele Spieler waren sich schon damals ziemlich sicher, dass sie Roots unverwechselbare Stimme hören.

Stephen Root ist Brian Heder

Root bestätigte seine Beteiligung in einem aktuellen Interview mit der Associated Press. Dabei sprach der Schauspieler auch darüber, dass es gar nicht so einfach gewesen sei, seine Rolle geheim zu halten. Seine Stimme sei schließlich ziemlich bekannt, weshalb Fans die Verbindung schnell herstellen konnten.

In GTA 6 übernimmt Root die Rolle von Brian Heder, einem erfahrenen Drogenschmuggler aus den Leonida Keys.

Brian ist außerdem eng mit Jason Duval verbunden. Er lässt Jason auf einem seiner Grundstücke wohnen und erwartet dafür Unterstützung bei seinen illegalen Geschäften. Rockstar beschreibt ihn als jemanden, der selbst zwar nicht mehr jede schmutzige Arbeit erledigt, aber noch immer tief in den kriminellen Machenschaften steckt.

Fans lagen diesmal richtig

Interessant ist vor allem, wie schnell die Community die Besetzung erkannt hatte. Stephen Root ist unter anderem aus Barry, Office Space und King of the Hill bekannt. Seine Stimme ist deshalb für viele Zuschauer leicht wiederzuerkennen. Schon nach dem zweiten Trailer vermuteten zahlreiche Fans, dass Root hinter Brian Heder steckt. Jetzt hat der Schauspieler diese Vermutung endlich bestätigt.

Damit gehört Stephen Root zu den wenigen Darstellern von GTA 6, deren Beteiligung offiziell bekannt ist. Rockstar hat bislang bewusst darauf verzichtet, einen vollständigen Cast zu veröffentlichen. Und genau deshalb dürfte diese Bestätigung für Fans besonders interessant sein. Je näher der Release rückt, desto mehr dürfte Rockstar wohl über die Figuren und ihre Darsteller verraten.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

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