Auch das Steam Deck erhält zu seinem ersten Geburtstag einen Rabatt.

Während sich der Winter dem Ende zuneigt, läutet Steam den Frühling mit einem weiteren saisonalen Sale ein und bietet während des einwöchigen Steam Spring Sale unzählige Rabatte. Während Gamer sich darauf freuen können Geld zu sparen, ist auch die Handheld-Konsole von Steam zur Feier ihres ersten Jahrestages zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Obwohl sich Valve zunächst durch die Entwicklung von Spielen wie Half-Life und Team Fortress einen Namen gemacht hat, hat das Unternehmen mit ihren digitalen Store sich einen festen Platz bei den PC-Gamern gesichert. Neben den robusten Community-Funktionen, den Erfolgssystemen und dem Early-Access-Programm von Steam zieht der Store mit seinen regelmäßigen großzügigen Sales jedes Mal Scharen von Spielern an. Vor allem die beiden großen Winter und Summer Sales bieten neben Minispielen, 2 Wochen lang viele Rabatte.

Der Steam Spring Sale ist jetzt live und läuft vom 16. bis zum 23. März. Er ist also etwas kürzer als die Verkäufe zu Beginn und am Ende des Jahres, aber die Angebote sind nicht weniger beeindruckend. Darüber hinaus können Spieler einmal am Tag Sticker für ihr Konto anfordern, indem sie bestimmte Kategorien wie Rollenspiele, Cyberpunk, Co-Op und Open-World-Spiele durchsuchen. Obwohl eine große Anzahl von Spielen rabattiert ist, gehören Gotham Knights, Sekiro: Shadows Die Twice und Call of Duty: Modern Warfare 2, das um 35 % reduziert ist, zu den Spitzenreitern der Aktion.

Auch das Steam Deck ist beim Steam Spring Sale dabei

Ein weiteres Highlight dieses Angebots ist ein seltener Rabatt auf das Steam Deck, das diesen Monat seinen ersten Geburtstag feiert. Alle drei Versionen des Steam Decks sind bis zum Ende des Verkaufs am 23. März um 10% reduziert. Steam hat eine Übersicht der beliebtesten Spiele, die auf Steam Deck gespielt werden, zusammengestellt, darunter Hogwarts Legacy, Vampire Survivors, Elden Ring und Hades. Im Rahmen des Verkaufs sind einige Steam Deck-kompatible Spiele bis zu 90 % reduziert, darunter Star Wars Jedi: Fallen Order, Portal 2 und Left 4 Dead 2.

Während man davon ausgehen kann, dass viele dieser Spiele während des Steam Summer Sale und anderer Veranstaltungen in naher Zukunft erneut zum Verkauf angeboten werden, sind Rabatte auf dem Steam Deck nur schwer zu bekommen. Diejenigen, die ihre Bibliotheken mitnehmen wollen, sollten schnell handeln, bevor die Woche vorbei ist.