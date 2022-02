Gran Turismo 7: Physische Version ist im Umlauf, aber unbrauchbar!

Gran Turismo 7 wurde verschoben und erscheint nun am 4. März 2022 für die PS5 und PS4. - (C) Sony

Physische Kopien von Gran Turismo 7 (PS4, PS5) sind bereits im Umlauf, aber wegen der Online-Anforderung des Rennspiels noch unbrauchbar. Ohne der Freischaltung seitens PlayStation funktioniert nämlich gar nichts.

Nach Horizon Forbidden West ist bereits der nächste exklusive PlayStation-Titel am Start. Gran Turismo 7 erscheint in einer Woche, worauf bereits viele Fans seit Jahren warten. Und es gibt bereits Spieler die eine Box-Version des Titels von Polyphony Digital daheim haben. Leider können sie damit noch nichts anfangen.

Wenn ein Spiel erscheint, dann gehen die Disk-Versionen bereits einen Monat vor Release ins Druckwerk. In der Branche spricht man dann vom “Gold-Status”. Danach geht es in den Versand an die Händler und diese halten sich normalerweise an die vorgegeben Daten der Hersteller, um Spiele nicht zu früh herauszubringen. Es kommt immer wieder vor, dass kleinere Händler Videospiele ein paar Tage zu früh rausschicken, im Fall von Gran Turismo 7 dürfte es jedoch über Amazon passiert sein. Und das nicht in zu geringer Anzahl.

Gran Turismo 7: Spieler erhalten physische Versionen eine Woche vor Release

Auf Reddit.com gibt es seit gestern einen Beitrag, dass Kopien von Gran Turismo 7 bereits dieses Wochenende einlangen.

Disc-basierte Spiele haben normalerweise keine Zeitsperre, nur digitale Versionen, da die Installation direkt von der Disc kommt. Eigentlich sollte man das Rennspiel schon starten können, jedoch benötigt der Titel eine dauerhafte Internetverbindung. Auch für den Einzelspieler-Modus!

Die Spieler, die GT7 erhalten haben, können damit eigentlich nichts anfangen, bis Sony beschließt, die Server freizuschalten. Die Freude über den frühen Erhalt ist also nur kurz.

Wie groß wird der Download für Gran Turismo 7?

Gran Turismo 7 wiegt auf der PlayStation 4 satte 101,892 GB, wobei 12,818 GB heruntergeladen werden müssen, um mit dem Spielen zu beginnen. Die PS5-Version von Gran Turismo 7 ist 96.80 GB groß, wobei 10.064 GB heruntergeladen werden müssen, um mit dem Spielen zu beginnen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Dateigröße des Spiels so groß ist, wenn man die visuelle Wiedergabetreue bedenkt.

Gran Turismo 7 erscheint nächste Woche Freitag, den 4. März 2022 für PS4 und PS5.