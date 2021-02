Google hat seine Stadia-Games-Entwicklerstudios geschlossen

Stadia - (C) Google

Google wird voraussichtlich alle internen Stadia-Games-Entwicklerstudios in einem Zug schließen, bei dem sich die Streaming-Plattform auf die Partnerschaft mit Spielefirmen von Drittanbietern konzentriert.

In einer am Montag veröffentlichten Erklärung erklärte das Unternehmen, dass es sich in diesem Jahr wieder darauf konzentrieren werde, seine Technologie- und Plattform-Tools externen Partnern anzubieten.

„Wir glauben, dass dies der beste Weg ist, um Stadia zu einem langfristigen, nachhaltigen Unternehmen zu machen, das zum Wachstum der Branche beiträgt“, sagte Stadia-General Manager Phil Harrison.

Laut einem Kotaku-Bericht, der von verschiedenen Quellen verifiziert wurde, hat Google seinen Entwicklungsstudios in Montreal und Los Angeles mitgeteilt, dass sie geschlossen und ihre Projekte abgebrochen werden. Die Schließungen werden rund 150 Entwickler betreffen, obwohl diese wahrscheinlich einen anderen Arbeitsplatz im Unternehmen erhalten werden.

Google wird den Stadia Pro-Dienst für 9,99 Euro monatlich weiterhin betreiben. Derzeit kann über den Streaming-Dienst Games wie Cyberpunk 2077, Immortals Fenyx Rising, Destiny 2, Assassin’s Creed Valhalla oder PlayerUnknown’s Battlegrounds spielen. Die komplette Spiele-Liste bekommt ihr auf Stadia.Google.com. Für viele Titel ist gar kein Abo notwendig. Man kann die Spiele auch einzeln erwerben.

Was ist Google Stadia und wie komme ich dazu?

Zuerst musst du deinen Google-Account mit Stadia verbinden. Das passiert über das Stadia-Setup-Programm. Anschließend kannst du die Stadia App im Google Play Store herunterladen. Wenn du kein Android-fähiges Gerät hast, dass das kann, dann wirst du auch nicht auf Google Stadia zugreifen können. Für einen Fernseher benötigst du „Google Chromcast Ultra“ oder Fiyapoo WiFi Display Miracast Dongle, dass du für rund 27 Euro bei Amazon.de bekommst.

Falls du keinen Stadia-Controller kaufen möchtest, funktioniert auch ein DualShock 4-Controller der PS4, Xbox 360- oder Xbox One- sowie Nintendo Switch Pro-Controller. PS5 DualSense- oder Xbox Series X-Controller werden derzeit nicht von Google auf der Liste der unterstützten Controller aufgelistet. Um den Streaming-Dienst optimal zu nutzen solltest du eine stabile Internetverbindung haben mit mindestens 10 Mbit/s oder mehr.

Google Stadia ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.