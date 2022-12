God of War Ragnarök: “New Game Plus” kommt 2023

Sony Santa Monica Studio macht es offiziell: 2023 gibt es einen "New Game Plus"-Modi für God of War Ragnarök.

God of War Ragnarök erschien am 9. November 2022 für PS5 und PS4. - (C) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment

God of War Ragnarök Fakten

Mit God of War Ragnarök haben die PlayStation-Konsolen eines der besten Videospiele 2022 bekommen. Das Action-Adventure mit Kratos in der Hauptrolle konnte auch in den Verkaufszahlen “einschlagen” wie Thors Hammer. Bereits nach der ersten Verkaufswoche gingen 5,1 Millionen Einheiten über den (digitalen) Ladentisch, was es zum am schnellsten verkauften First-Party-Titel in der PlayStation-Geschichte machte.

Warum ist God of War Ragnarök so erfolgreich? Bei den diesjährigen The Game Awards gab es etliche Preise, die das Spiel von Sony Santa Monica Studio entgegen nehmen durfte. Nicht nur der Preis für die “beste Erzählung” wurde eingesammelt, sondern auch die Anerkennung für das beste Action-Adventure. Bei den PlayStation-Fans wurde das Abenteuer von Kratos ebenfalls mehrfach ausgezeichnet.

God of War Ragnarök erhält “New Game Plus”-Modi

PlayStation-Exklusiv-Entwickler Santa Monica Studio gab die Ankündigung auf ihrem offiziellen Twitter-Account zusammen bekannt:

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023! We’ll share more details once we get closer to the release! 🐻 🐺 pic.twitter.com/vmv5X2USuW — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 22, 2022

Was erwartet uns im New Game Plus-Modi? Derzeit gibt es nur Mutmaßungen, wie es im aktuellen God of War weitergehen wird. In den Twitter-Kommentaren sprechen Fans darüber, dass mit dem neuen Modi auch neue Gegenstände, zusätzliche Waffenmodifikationen und Outfits hinzukommen könnten.

Das Warten auf den neuen Modi könnte sich also durchaus lohnen.

God of War Ragnarök ist jetzt für PS5 und PS4 erhältlich.