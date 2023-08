God of War-Fortsetzung: Entwickler sucht nach neuen Mitarbeitern

Santa Monica Studios ist auf der Suche nach einen "Combat Designer", der "Erfahrung" mit den vorherigen God of War-Spielen hat.

Hauptprotagonist Kratos in God of War Ragnarök. - (C) Sony

Wie geht es weiter mit Kratos? Nach God of War: Ragnarök fragen sich PlayStation-Spieler zurecht, wie die Zukunft aussehen wird. Immerhin hat das letzte Spiel das nordische Kapitel von Kratos Reise relativ gut abgeschlossen, trotzdem lässt das Ende Spielraum für eine mögliche Fortsetzung. Und der Entwickler, Santa Monica Studios, arbeitet anscheinend bereits an einer God of War-Fortsetzung. Zumindest deutet eine Stellenanzeige darauf.

Obwohl seitens PlayStation oder Santa Monica Studios noch nichts offiziell gemacht wurde: eine neue Stellenausschreibung deutet darauf hin, dass das nächste Spiel etwas mit God of War zu tun hat. Und wir reden hier nicht von einem DLC für Ragnarök.

In der Stellenanzeige wird aufgelistet, dass Santa Monica Studio einen “erfahrenen Kampfdesigner” sucht, der mit führenden Kampfdesignern und Regisseuren an Charakter- und Bossdesigns für “einen neuen, unangekündigten Titel” arbeitet. Obwohl es nicht direkt erwähnt wird, scheint es so, als müsste die Person für die Stelle Ahnung über die letzten beiden God of War-Titel mitbringen.

God of War-Fortsetzung hätte einige Möglichkeiten

Die zukünftige Reise von Kratos ist natürlich spekulativ, solange es keine offiziellen Informationen gibt, doch es gibt mehr aus unserer Geschichte zu erleben, als die griechische und nordische Mythologie. Bereits vor Monaten gab es eine aufgeregte Diskussion in Reddit. Dabei waren sich Fans fast sicher, dass die ägyptische Mythologie als Nächstes erkundet werden sollte. Zumindest gilt Ägypten als Favorit. Doch mehr Potenzial hätte wohl die keltische Mythologie, die nach dem hohen Norden sicherlich besser passen würde.

Gegen wem soll Kratos in Ägypten kämpfen? – Gegen Katzen? Die alten Ägypter hatten viele Götter, die Menschen wie ich aus Sci-Fi-Serien wie Stargate kennen. Doch es gibt zu wenige Kreaturen und Bestien, die eine God of War-Fortsetzung vom Spielprinzip her benötigen würde.

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die nächste Reise von Kratos zu den Kelten geht. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis diese Spekulationen bestätigt werden. Immerhin dürfte sich das nächste God of War – sofern es das nächste Spiel von Santa Monica Studios ist – erst in der Vorproduktion befinden.

Santa Monica Studios arbeitet nach God of War Ragnarök an einem “unangekündigten Videospiel”.