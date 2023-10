Neues God of War möglicherweise schon in Arbeit

Folgt schon bald eine Fortsetzung der Kratos-Saga?

God of War: Ragnarök - (C) Sony Interactive Entertainment

God of War Fakten

Entwickler: Sony Publisher: Sony Genre: Action-Adventure Release: 20/04/2018 Plattform(en): PlayStation

Sonys Santa Monica Studio soll bereits seit einiger Zeit an einem neuen God-of-War-Spiel arbeiten, wie ein bekannter Leaker berichtet. Auch wenn diese Behauptung die Hoffnung weckt, dass der nächste Teil der Kratos-Saga kurz vor der Tür steht, ist es wahrscheinlich, dass es sich bei dem Projekt um einen DLC für Ragnarök handelt.

Neues God of War in der Sony-Pipeline?

Der letzte Teil der beliebten Reihe erschien im November letzten Jahres und knüpfte erfolgreich an den großen Erfolg seines ebenso berühmten Vorgängers aus dem Jahr 2018 an. Bereits vor der Veröffentlichung von Ragnarök begann das Santa Monica Studio damit, Mitarbeiter für einen neuen, unangekündigten Titel zu rekrutieren.

Auch wenn es sich bei dem mysteriösen Spiel nicht unbedingt um einen Nachfolger von Ragnarök handeln muss, arbeitet das Unternehmen laut dem bekannten Leaker ViewerAnon derzeit definitiv an etwas, das mit God of War zu tun hat. Auf Twitter erklärte der Insider kürzlich, dass man sich nicht sicher sei, ob es sich bei dem Projekt um ein eigenständiges Spiel handele und wies darauf hin, dass auch ein God of War Ragnarök DLC in Planung sei. Sollte aus dem Projekt ein eigenständiges Spiel werden, scheint der Informant davon überzeugt zu sein, dass Santa Monica Studio eine Art “halbes Sequel” liefern würde, das mechanisch Ragnarök ähnelt, das wiederum stark auf dem 2018er God of War basiert.

Gerüchte über einen DLC für Ragnarok kursieren schon seit einiger Zeit im Netz, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich am Ende bewahrheiten, ist eher gering, da Santa Monica Studio nicht gerade dafür bekannt ist, Inhalte nach der Veröffentlichung seiner Titel zu entwickeln.

ViewerAnon deutete an, dass das Unternehmen mit dieser Tradition brechen könnte, um den aktuellen Veröffentlichungsrhythmus beizubehalten, obwohl die Entwicklungszyklen von AAA-Spielen heutzutage immer länger werden. Sollte sich jedoch tatsächlich ein weiteres God of War-Spiel in der Entwicklung befinden, würde ein solcher Titel wahrscheinlich frühestens Ende 2024 angekündigt werden. Selbst, wenn der Entwickler wieder eine vierjährige Produktionszeit anstrebt.