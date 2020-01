Gerüchteküche: Entwickelt Konami nun doch neue Silent Hill Spiele?

Silent Hills - (C) Konami

Ein zuverlässiger Leaker hat Informationen preisgegeben, die bedeuten könnten, dass Konami an mindestens zwei neuen Silent Hill-Titeln arbeitet.

Dieser sagte, Konami arbeitet möglicherweise an zwei neuen Silent Hill-Games, von denen einer ein “weicher Neustart” und der andere ein “episodisches TellTale / Until Dawn-Spiel” ist.

Eurogamer berichtete, dass AestheticGamer, der in der Vergangenheit für genaue Lecks in Bezug auf Capcom bekannt war, die Leaks zu Konami veröffentlicht hat. AestheticGamer, nachdem er über Resident Evil Leakes gesprochen hat, sagte: „Konami hat sich vor etwa zwei Jahren an verschiedene Entwickler gewandt, um Ideen für zwei Silent Hill-Spiele ne bekommen.“

Er stellt auch klar, dass das alles ist, was er über das Gerücht wisse, aber er schätze, dass “eine hohe Chance besteht, dass einer oder beide dieser Titel in diesem Jahr aufgedeckt werden”.

franchise, the other an episodic TellTale/Until Dawn-style game to go alongside the reboot. I don't know anything more than that though, but I sure do hope Konami's given it the appropriate budget and found the right developer to make those games succeed. — AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 21, 2020

This is just a guess, but I'd say there's a high chance one or both of those titles may be revealed this year, but we'll see. I don't actually know their plans or anything about these games other than their existence though, I don't know much about the inner workings of Konami. — AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 21, 2020

Anfang dieses Monats sahen wir, wie Masahiro Ito, der für seine Arbeit in der Silent Hill-Serie bekannt ist, bekannt gab, dass er an einem neuen Titel arbeitet, und scherzte, dass er hofft, dass der Titel dieses Mal nicht abgebrochen wird. Das könnte ein Bezug auf Silent Hills sein, welches ja von Konami annulliert wurde, nachdem sie sich mit Hideo Kojima zerstritten haben. Masahiro Ito arbeitet freiberuflich, was bedeutet, dass dieses Projekt möglicherweise nicht einmal mit Silent Hill in Verbindung steht, aber der Witz deutet auf die Möglichkeit hin, dass es sich tatsächlich um eine Konami-Produktion handelt.

I'm working on a title as a core member. I hope the title won't be cancelled. — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) January 4, 2020

