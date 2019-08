Für das Entwicklerteam von Naughty Dog war es ein schwieriger und langer Weg, die Arbeit an The Last of Us 2 abzuschließen. Das Spiel wurde durch mehrere Verzögerungen und lange Stilleperioden im Studio beeinträchtigt. Abgesehen von den gezeigten Film- und Gameplay-Abschnitten gibt es immer noch viele Rätsel rund um das Spiel. So sehr, dass TLoU 2 in der Regel an der Spitze neuer Leaks und Gerüchte steht, einschließlich der neuesten, die es zu einer Multi-Console-Version macht.

Das neueste Gerücht stammt aus dem Subreddit zu The Last of Us 2, in dem ein Benutzer mit dem Namen TheTom8 vorschlägt, dass das Spiel nicht nur im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll, sondern auch von Sony als visuelles Prunkstück für die PlayStation 5 vorgestellt wird Der Titel wird für die PS5 wird veröffentlicht. Das Spiel verfügt über eine neue Engine und eine dynamische Beleuchtung mit Zwischensequenzen, die vom Gameplay nicht zu unterscheiden sind. Darüber hinaus haben Mimik und Polygone die vierfache Komplexität des letzten Spiels von Uncharted: Lost Legacy erreicht. Letztendlich ist das Ziel, dass es sich mehr wie ein interaktiver Film anfühlt als nur ein Spiel.

Doch noch eine PS4-Version?

TheTom8 führt jedoch weiter aus, dass TLoU 2 weiterhin auf der PlayStation 4 für Fans verfügbar sein wird, die nicht auf eine brandneue Konsole aktualisieren müssen, um es zu spielen. Dies stimmt mit einem Kommentar überein, den Sony Anfang dieses Jahres abgegeben hat und der im Grunde genommen ein exklusives Gerücht für PS5 beendet hat, das aufgetaucht war. Es wurden keine weiteren Details darüber bekannt gegeben, wann es für die PS4 auf den Markt kommen würde oder wie es sich von seinem Gegenstück der nächsten Generation unterscheiden würde, aber es sollte trotzdem fantastisch aussehen.

The Last of Us 2 : Größer als erwartet

Es ist erwähnenswert, dass TheTom8 kein Branchen-Insider ist und nur zugibt, dass seine Informationen aus seinen Diskussionen mit Quellen stammen, die mit Insidern von Sony und Naughty Dog in Kontakt stehen. Während es einen guten Teil der Informationen gibt, die mit anderen Gerüchten in Einklang stehen, sollte man das Gerücht nicht für bare Münze nehmen. Noch nicht. Immerhin so lange nicht bis es Sony bestätigt. Der Schachzug wäre doch super: The Last of Us 2 für PS5 als Starttitel und Halo Infinite für Xbox Scarlett? Besser kann man eine neue Konsolen-Generation gar nicht starten, als gleich mit einem solchen Titel daherzukommen.

Gerüchte, dass TLoU 2 ein plattformübergreifendes Spiel sein könnte, sollten nicht allzu überraschend sein, wenn man bedenkt, dass die meisten der verbleibenden PS4-Erstversionen wie Ghost of Tsushima und Death Stranding ähnliche Diskussionen geführt haben.

The Last of Us 2 hat derzeit noch kein Releasedatum. Noch nicht.