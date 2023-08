Gamescom: Neues LEGO Harry Potter-Spiel könnte am Weg sein

Wird es auf der Gamescom 2023 zur Ankündigung eines neuen LEGO Harry Potter-Spiels kommen? TT Games plant anscheinend etwas.

Du bist ein großer Fan von LEGO-Spielen und der zauberhaften Welt von Harry Potter? Dann halt dich fest, denn es sieht so aus, als ob ein brandneues Abenteuer im LEGO Harry Potter-Universum bald Realität werden könnte. Warner Bros. hat auf seinem südafrikanischen Instagram-Account kürzlich ein Teaser-Bild hochgeladen, das alle Anzeichen auf ein neues LEGO Harry Potter-Spiel setzt. Der Clou dabei: Die offizielle Ankündigung soll am 25. August erfolgen!

Bisher hat TT Games, der Entwickler hinter den beliebten lizenzierten LEGO-Spielen, die Nase vorn gehabt. Doch die Zeiten könnten sich ändern, da nun auch 2K in die Welt der LEGO-Spiele eingetaucht ist. Dennoch lässt sich TT Games nicht unterkriegen und hat offensichtlich noch einige Überraschungen für uns auf Lager. Ein LEGO Harry Potter-Spiel befindet sich allem Anschein nach in der Entwicklung und soll schon bald das Licht der Gaming-Welt erblicken.

Woher stammt der Leak zum neuen LEGO Harry Potter-Spiel?

Die südafrikanische Instagram-Seite von Warner Bros. hat den Teaser veröffentlicht (via VGC.com), der zwar schnell wieder verschwand, aber ein deutliches Datum hinterließ: den 25. August. Dies lässt vermuten, dass an diesem Tag die offizielle Ankündigung des Spiels erfolgen wird. Berichten zufolge wird dieses neue LEGO Harry Potter-Spiel die gesamte Magie der Harry-Potter-Reihe in einem einzigen unvergesslichen Erlebnis vereinen, ähnlich wie es LEGO Star Wars: The Skywalker Saga im Jahr 2021 geschafft hat.

Ob das Teaser-Bild authentisch war oder nicht, lässt Raum für Spekulationen. Doch wenn es stimmt, könnten wir möglicherweise auf der diesjährigen Gamescom, die am 22. August beginnt und bis zum 27. August läuft, endlich mehr erfahren. Die Gerüchteküche brodelt, und die Vorfreude steigt.

Angeblich arbeitet TT Games auch an einem neuen LEGO Batman-Spiel, dass wahrscheinlich nach dem Harry Potter-Titel erscheinen wird.

Das neue LEGO Harry Potter könnte für Windows PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Xbox One und PlayStation 4 (PS4) erscheinen.