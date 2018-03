Der Darsteller von Ned Stark, Sean Bean, hat in einem Interview mit HuffPost verraten, was Ned Stark, der König des Norderns in Staffel 1 von Game of Thrones, in seinem letzten Moment geflüstert hat.

Es ist eines der frühesten (und besten) Geheimnisse von Game of Thrones: Was sagt Ned Stark, als er die Klinge des Scharfrichters anschaute? Die Szene, wobei sein Kopf abgehackt wird, verging viel zu schnell. So schnell das er nicht mehr alle Worte aus seinem Mund bekam. Während des Interviews gab Bean bekannt was er gesprochen hatte, was keiner verstanden hatte und bis heute zu vielzähligen Fan-Theorien führte: „Nur ein Gebet.“ – Keine Beschwörungen, keine familiären Enthüllungen, einfach nur ein Gebet. Er lebt also nicht weiter.

Die genauen Worte, die er sagt, sind immer noch unter Verschluss – und das aus gutem Grund. Bean war sich in der Geschichte nicht so sicher:

„Ich konnte nicht zu spezifisch sein, weil ich nicht weiß, ob Religion (so) in diesen Tagen da war, was auch immer sie waren. Ich dachte nur: „Was würdest du tun, wenn das wirklich passieren würde?“

Während er (vielleicht) nicht zum Herrn des Lichts gebetet hat – wäre das nicht eine Wendung? – Es war sicherlich im Einklang mit Ned Starks Charakter. Er war stoisch, standhaft in seinen Überzeugungen und zögerte, bis zum Ende im Drama zu schwelgen. Es würde nie um eine gigantische Enthüllung gehen.

„Es war eine interessante Sache für mich zu diesem Zeitpunkt zu tun. Es gibt nicht viel, was du wirklich tun kannst, du hast deinen Kopf in einem Block. Das ist das einzige, was man tun kann, ist zu murmeln“, erklärt Bean.

Doch nicht so aufregend? Game of Thrones Staffel 8, die finale und letzte Staffel der Main-Serie, startet 2019 bei HBO (USA) bzw. Sky Atlantic hierzulande. Dabei sind sich Fans sicher, dass Sansa Stark das Ende nicht mehr sehen wird. Die Spin-Off-Serien, welche ohne die Hauptcharaktere auskommen werden, starten (frühstens) erst ab 2020.

