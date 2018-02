Fans sind sich sicher: Sansa Stark wird das Ende von Game of Thrones nicht sehen

Lucasfilm/Disney möchte uns weiterhin jährlich mit Star Wars-Filmen “beglücken”. Nun hat das Unternehmen mit den Mickey-Mouse-Ohren die Schöpfer der erfolgreichen Game of Thrones-Serie verpflichtet.

David Benioff und D.B. Weiss sollen mehrere neue Star Wars-Filme in die Kinos bringen. Allerdings abseits der nächsten Main-Triologie, welche von Star Wars: The Last Jedi-Regisseur Rian Jonson geschrieben werden. Auch sonst sollen die “GoT-Star Wars”-Filme nichts mit der Skywalker-Saga zu tun haben und ihre eigene Geschichte erzählen.

Das die beiden das können haben sie mit Game of Thrones bewiesen. Starten werden die beiden mit der Arbeit bei Lucasfilm nach Abschluss der achten und finalen GoT-Staffel, welche 2019 ins Fernsehen kommt.