Fünf großartige Rollen- und Strategiespiele für 2020

FF7 Remake - (C) Square Enix

Rollen- und Strategie-Games zählen im deutschen Sprachraum immer noch zu den beliebtesten Spielen. Schließlich macht es großen Spaß, Dinge aufzubauen, darüber zu regieren und sie am Ende wieder zu zerstören. Im Jahr 2020 erwarten uns zahlreiche spannende Rollen- und Strategiespiele für die PS4, auf die sich alle Fans des Genres freuen können.

Der Umsatz von E-Sports wächst weiter rasant

League of Legends hat die E-Sports-Szene im Sturm erobert. Diese macht alleine in Deutschland mittlerweile einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro pro Jahr. Glaubt man einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte, dann geht es mit den Umsätzen weiter steil nach oben. Das betrifft auch den Rest der Welt. In Japan wird es im April sogar ein eigenes Gamer-Hotel geben. Für dieses Jahr werden schon 130 Millionen Umsatz erwartet. Da überrascht es nicht, dass selbst die besten Fußballvereine Deutschlands ein Stück vom Kuchen abhaben wollen.

Eines der Teams der League of Legends European Championship (LEC) sind die Königsblauen von Schalke 04. In der derzeit laufenden Saison geben die Experten dem Team gute Chancen die nächste Runde für die WM zu erreichen. So hat die Mannschaft auf Betway eine Quote von 7,0 (Stand 19.1.) für den Aufstieg. Die Erfolge der Knappen sprechen schließlich für sich. Selbst Bayern München ist vor einigen Wochen mit einem eigenen Team in die E-Sports-Szene eingestiegen. Der Serienmeister setzt dabei allerdings weniger auf Strategie als auf ein sprichwörtlich bekanntes Feld, nämlich das Fußballfeld bei der Fußballsimulation PES 2020.

Auch das Jahr 2020 bietet wieder jede Menge Rollen- und Strategiespiele, die das Zeug zum Klassiker haben. Wir stellen euch die interessantesten geplanten Neuerscheinungen vor. Dabei treffen Neuauflagen auf neue Titel.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

In The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics wirst du zum Anführer des Widerstands. Das finstere Märchen erzählt eine fantasiereiche und lebendige Geschichte, in der es von mystischen Kreaturen in der weit entfernten Welt Thra nur so wimmelt. Diese knüpft an die Serie von Netflix an. Die unschuldigen Gelflinge wehren sich gegen die hinterlistigen Skekse. Gelingt es dir, die Gelflinge zu vereinen, dann ist dir der Sieg gewiss. Viele unterschiedliche Fähigkeiten, einzigartige Ausrüstung und ein vielschichtiges Klassensystem machen dieses Strategiespiel zum Erlebnis. Wer das Gelände zu seinem Vorteil nutzt, der kann selbst überlegene Gegner schlagen. Das Game erscheint bereits am 4. Februar für die PS4.

Iron Harvest

Damit dieses Spiel verwirklicht werden konnte, haben Spieler ganze 1,3 Millionen Dollar beigesteuert. Am 1. September 2020 wird es dann endlich so weit sein, das Spiel wird auf der PS4 veröffentlicht. Das deutsche Studio King Art wirft mit Iron Harvest ein Game auf den Markt, das mit klassischer Echtzeitstrategie punkten will. Du tauchst in das Jahr 1920 ein und hast die Möglichkeit, die Geschichte neu zu schreiben. Es lässt dich gigantische Dieselpunk-Mechs kontrollieren und bietet nicht nur epische Singleplayer-Kampagnen, sondern auch Coops mit viel Action. Da werden auch die Multiplayer-Fans ihren Spaß dran haben.

Desperados 3

Diese Fortsetzung von Desperados hätte bereits im Jahr 2019 erscheinen sollen, doch die Entwickler benötigten mehr Zeit. Die deutsche Spieleschmiede Mimimi möchte damit an den Erfolg von Shadow Tactics anknüpfen. Das Echtzeittaktikspiel konnte bei einer ersten Vorstellung auf der Gamescom 2019 bereits überzeugen, jetzt warten wir gespannt auf das Release. Das könnte 2020 etwas Großes werden.

Final Fantasy VII Remake

Das Final Fantasy VII Remake beschäftigt schon längere Zeit die Gemüter. Ursprünglich gab es Gerüchte, dass das Game exklusiv für die PS4 auf den Markt kommen sollte. Diese Meldung hat sich jedoch zumindest teilweise als reines Gerücht entpuppt. Offenbar erscheint das RPG nur zeitexklusiv für die Sony-Konsole, und zwar bis zum 3. März 2021. Nach der von Square Enix bekanntgegebenen Verschiebung wird es am 10. April 2020 so weit sein. Die Spannung ist groß, schließlich dominierte das Final Fantasy VII Remake lange die Most Wanted-Charts von Famitsu.

Sony hat ein aufregendes Jahr vor sich. Wir warten schließlich nicht nur sehnsüchtig auf neue Games, sondern vor allem auch auf den Nachfolger der erfolgreichsten Konsole der Welt. Die PS5 steht in den Startlöchern, die ersten Informationen zum Dauerbrenner aus dem Hause Sony erblicken bereits Punkt für Punkt das Licht der Öffentlichkeit. Bis die PS5 endgültig vorgestellt wird, haben wir allerdings noch viele spannenden Stunden vor uns.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.