Play Live! – World of Warcraft, Call of Duty und mehr

Nicht zuletzt aufgrund Corona verlagert sich die Unterhaltung immer mehr auf den Online-Sektor. Jedoch ist es unabhängig, ob es sich dabei um Klassiker wie World of Warcraft, Call of Duty oder FIFA handelt, oder ein online live casino, welches etwa ein live dealer roulette anbietet. Die fortschreitende Digitalisierung in Kombination mit der Empfehlung, besser zu Hause zu bleiben, trägt ihren Teil dazu bei.

Dabei stellt sich immer häufiger die Frage, wie es mit der Legalität von den live online casino ist. Denn auch in Österreich ist eine immer größer werdende Beliebtheit festzustellen. Allerdings ist hier die Auswahl für nicht besonders umfangreich . Glücksritter jedoch sind bereits voll auf den Geschmack gekommen. Denn immer mehr Anbieter von live casinos online, bieten die Live-Spiele von zu Hause aus an. Dabei gibt es heute eine Vielzahl von Spielvarianten, die im live dealer casino erlebt werden können.

Die Frage, die sich bei vielen in diesem Glücksspiel-Segment auftut, ist, wie so ein Live-Spiel im Online-Casino eigentlich abläuft. Der größte Unterschied ist, dass die Karten oder die Gewinnzahlen nicht durch einen Zufallsgenerator definiert werden. Viel mehr kommt in einem live dealer casino, bei dem die Faszination der Live Spielen auf ein neues Level gehoben wird, ein echter Dealer zum Einsatz. Dieser steht hinter einem realen Tisch und das Geschehen wird für den Spieler live übertragen. Viele bieten zudem die Option, mit diesem direkt chatten zu können. Ebenso werden die Einsätze umgehend umgesetzt. So kann eine deutlich angenehmere sowie persönlichere Atmosphäre entstehen, die dem Glücksritter das Gefühl der lokalen Spielbank näherbringt.

Neben dem reinen Chat-Fenster und dem Spielfeld, ist zudem ersichtlich, wie der Croupier die Einsätze übernimmt und live platziert. So lässt sich etwa beim live roulette online jeder Schritt, wie in der Spielbank, verfolgen. Da häufig mehrere Spieler gleichzeitig an einem Tisch spielen, kommt ein besonders gemeinschaftliches Gefühl auf. Dieses ist ganz ähnlich zu angesagten Titeln auf der Xbox oder PlayStation. Nur ohne lästige Nebenerscheinungen, wie etwa, dass der Controller der PlayStation 4 nicht mehr für die PlayStation 5 funktionieren soll. Denn die technische Anforderung an die live casinos online ist recht gering. So lassen sich diese heute via Smartphone, Tablet oder Browser jederzeit erreichen.

Selbstverständlich spielt man etwa im live casino roulette nicht einfach irgendwo. Denn bei den einzelnen Betreibern gibt es große Unterschiede. Insofern ist es wichtig zu wissen, welche beste online Casinos in Österreich auch im Jahr 2020 halten, was sie versprechen. Der Trend hingegen ist klar. Denn die Technik macht es möglich, dass jeder, der bei einem Spiel mit in einem live dealer casino dabei ist, alles bestens erkennen kann. Die anfänglichen Problematiken in der Übertragung und Auflösung sind heute längst Geschichte.

So kommen etwa bei live casino spielen in live online casinos spezielle Kartendecks zum Einsatz, die einen extra hierfür angepassten Index haben. Somit sind Farben sowie Werte deutlich und gut sichtbar. Beim Roulette hingegen werden verschiedene Kamerawinkel bereitgestellt. Ebenfalls wird die Bild-in-Bild-Funktion genutzt, um dem Glücksritter alles Wichtige immer offen zu präsentieren.