Final Fantasy 7 Remake dominiert weiterhin die neuesten Famitsu-Most Wanted-Charts

Die wöchentlichen Daten von Famitsu für die am meisten erwarteten kommenden Spiele – basierend auf den Stimmen ihrer Leser – wurden letzte Woche wieder ausgeweret. Final Fantasy 7 Remake dominiert weiterhin die Top 10 und führt die Charts mit fast 300 Stimmen an. Eigentlich schon seit mehreren Jahren – immer wieder. Project Sakura Wars ist auch auf dem zweiten Platz stark, wo es schon eine Weile her ist.

Dragon Quest 11 S, das letzte Woche auf dem fünften Platz lag, ist auf Platz 3 aufgesprungen (wobei das Spiel bei der Abstimmung noch nicht herausgekommen ist). Dies bedeutet, dass Pokemon Sword and Shield und Persona 5 Royal beide um eine Stelle nach unten gedrückt wurden, um die Top 5 abzurunden.

Animal Crossing: New Horizons ist um einen Platz nach oben gesprungen und belegt den sechsten Platz, während Death Stranding weiterhin den achten Platz einnimmt. Mittlerweile gibt es in dieser Woche einige Neuzugänge in den Top 10. Tales of Arise kommt auf Platz 7, Bayonetta 3 kommt als Neunter wieder in die Charts, während Yakuza: Like a Dragon (oder Yakuza 7, wie es in Japan heißen wird) die Top 10 abrundet.

Alle Stimmen wurden zwischen dem 12. September und dem 18. September abgegeben.

Hier die vollständigen TOP 10 der Japaner:

[PS4] Final Fantasy VII Remake – 1.134 Stimmen [PS4] Projekt Sakura Wars – 835 Stimmen [NSW] Dragon Quest XI S – 691 Stimmen [NSW] Pokemon Sword and Shield – 660 Stimmen [PS4] Persona 5 Royal – 607 Stimmen [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 477 Stimmen [PS4] Tales of Arise – 342 Stimmen [PS4] Death Stranding – 320 Stimmen [NSW] Bayonetta 3 – 298 Stimmen [PS4] Yakuza 7 – 279 Stimmen

Wie sehen es die Japan-Games-Fans? Stimmig, oder?