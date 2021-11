Forza Horizon 5-Spieler erstellt lustiges Custom Design für Amazon

Wenn es wirklich schnell gehen muss, driftet auch der Amazon Prime-Fahrer... - (C) Playground Games - Bildquelle: u/oporcogamer89 Reddit.com

Wahrscheinlich werden für unsere Kinder einige Dinge ihrer (aktuellen) Kindheit einprägsam werden, die ältere Semester so nicht kennen: Mundschutz, Abstand halten und Amazon Prime-Lieferwägen. In den letzten 2 Jahren haben viele von uns (und auch die Kinder) Lieferwägen von Amazon gesehen. Nun hat ein Spieler von Forza Horizon 5 einen Amazon Prime-Lieferwagen in die virtuelle Welt von Mexiko gesetzt. Und fährt damit herum.

Die Forza Horizon-Spiele bieten die Möglichkeit, dass man sein Fahrzeug mit Lackierungen, Aufklebern und Designs individualisieren kann. Dann können Spieler von Forza Horizon 5 ihre Designs auch mit anderen Spielern teilen. Eines davon ist nun ein Amazon-Lieferwagen.

Advertisment

Der Amazon-Look für den 2011er Ford Transit SuperSportVan wurde vom Reddit-Benutzer oporcogamer89 erstellt. Das Bild zeigt einen dunkelblauen Ford Transit SuperSportVan, der abseits des Horizon Festivals eine Wüstenstraße entlangfährt. Das Amazon-Logo und der Prime-Name sind an der Seite dieses schnellen Vans perfekt nachgebildet.

Obwohl das Aussehen nicht sehr komplex ist, kann man schnell erkennen, worum es geht.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Forza Horizon 5: Designs und Lackierungen können aus dem Vorgänger importiert werden

Der Livery-Editor in Forza Horizon 5 bietet euch auch eine ganz besondere Möglichkeit: Designs aus Forza Horizon 4 können importiert werden. Wer also bereits einige Zeit für sein spezielles Design in FH4 gearbeitet hat, kann es auch nahtlos in Forza Horizon 5 übertragen.

Der oben gezeigte Ford Transit kann für 50.000 Credits im Spiel erworben werden. Und für Lieferwagen-Designs gibt es tatsächlich eine große Auswahl. Also neben Amazon findet man so gut wie jeden Dienst, denn man sich vorstellen kann. Die Idee ist also nicht wirklich neu.

Forza Horizon 5 ist ab sofort für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC sowie Steam verfügbar. Das Rennspiel von Playground Games war der bisher größte Start eines Xbox-Spiels aller Zeiten! Außerdem haben sich die Entwickler dazu geäußert, wie SSD-Festplatten die Entwicklung beeinflusst haben. Der Titel findet sich auch im Xbox Game Pass.