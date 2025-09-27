Fortnite x Daft Punk – So bekommst du die kostenlosen „Waveform Walkers“-Sneaker

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Epic Games hat mit der Musikgruppe Daft Punk eine exklusive Kooperation in Fortnite gestartet, die nicht nur neue Skins und Items im Item-Shop umfasst, sondern auch ein besonderes Live-Event: die „Daft Punk Experience“. Das Highlight für alle Fans: Du kannst dir ein kostenloses kosmetisches Item sichern – die Waveform Walkers, ein Paar futuristischer Sneaker im Daft-Punk-Stil.

Wann findet das Event statt?

Das Event ist zeitlich begrenzt und findet nur einmal statt:

Datum: Samstag, 27. September 2025

Samstag, 27. September 2025 Uhrzeit: 20:00–21:00 Uhr (deutsche Zeit)

20:00–21:00 Uhr (deutsche Zeit) Ort: Im Spiel, über den Event-Modus in Fortnite

Du musst dich während dieses Zeitfensters aktiv ins Spiel einloggen und am Event teilnehmen. Es reicht nicht, nur im Hauptmenü zu sein – du musst die „Daft Punk Experience“ betreten. Starte Fortnite mindestens 30 Minuten vorher, um Wartezeiten zu vermeiden. Bei großen Events kann es zu Serverüberlastungen kommen – also lieber frühzeitig einloggen und bereit sein.

Wie bekommst du die Waveform Walkers?

Die Sneaker namens Waveform Walkers werden als Belohnung für die Teilnahme am Daft Punk-Event in Fortnite vergeben. Um sie zu erhalten, musst du während des offiziellen Zeitfensters online sein, die „Daft Punk Experience“ aktiv betreten und mindestens einige Minuten teilnehmen – etwa durch Bewegung, Interaktion oder einfaches Verweilen im Eventbereich. Es reicht nicht, nur im Hauptmenü zu sein; du musst tatsächlich Teil der Veranstaltung sein.

Nach erfolgreicher Teilnahme wird dein Account automatisch registriert und Epic Games vermerkt dich als berechtigten Empfänger. Die Waveform Walkers werden dir dann innerhalb einer Woche nach dem Event gutgeschrieben und erscheinen in deinem Spind unter „Kosmetische Gegenstände“. Wichtig ist dabei: Du bekommst die Schuhe nicht sofort. Epic verteilt die Belohnung gesammelt einige Tage später.

Falls du sie nach sieben Tagen noch nicht erhalten hast, empfiehlt es sich, den Epic-Support zu kontaktieren und deine Teilnahme gegebenenfalls mit einem Screenshot oder Video nachzuweisen. So stellst du sicher, dass du die exklusiven Sneaker nicht verpasst.

Was ist die „Daft Punk Experience“?

Die „Daft Punk Experience“ ist ein interaktives Musik-Event in Fortnite, das sich in die Reihe In-Game-Konzerte einfügt, wie man sie bereits von Travis Scott, Ariana Grande oder Eminem kennt. Statt eines klassischen Konzerts erwartet dich hier eine Erlebniswelt, in der du auf einer speziell gestalteten Map tanzen, gleiten und mit der Umgebung interagieren kannst. Begleitet wird das Ganze von legendären Tracks des französischen Elektro-Duos Daft Punk – darunter ikonische Songs wie „One More Time“ oder „Harder, Better, Faster, Stronger“, die das Event musikalisch tragen.

Visuell bietet die Experience ein Feuerwerk aus Effekten, Animationen und Lichtspielen, die stark an die futuristische Ästhetik von Daft Punk erinnern. Neonfarben, digitale Muster und rhythmisch pulsierende Elemente schaffen eine Atmosphäre, die weit über ein gewöhnliches Konzert hinausgeht. Das Event ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern eine immersive Erfahrung, die Musik, Bewegung und Belohnungen miteinander verbindet und Fortnite einmal mehr als kreative Plattform für Popkultur inszeniert.

Strategien für das Event

Damit du das Daft Punk-Event in Fortnite reibungslos genießen und dir die kostenlosen Waveform Walkers sichern kannst, solltest du dich im Vorfeld gut vorbereiten. Achte darauf, dass dein Spiel auf dem neuesten Stand ist und du genügend Speicherplatz auf deinem Gerät hast – so vermeidest du technische Probleme beim Start.

Besonders empfehlenswert ist es, gemeinsam mit Freunden teilzunehmen. Das Event macht nicht nur mehr Spaß in der Gruppe, sondern ihr könnt euch auch gegenseitig unterstützen, falls etwas nicht wie geplant funktioniert oder jemand Schwierigkeiten beim Beitritt hat.

Um sicherzugehen, dass du deine Belohnung später auch wirklich erhältst, solltest du deine Teilnahme dokumentieren – etwa mit einem Screenshot oder kurzen Clip. Falls es zu Verzögerungen kommt oder du die Sneaker nicht automatisch bekommst, kannst du damit beim Epic-Support nachweisen, dass du beim Event dabei warst.

Nach dem Event lohnt es sich außerdem, regelmäßig deinen Spind zu überprüfen. Manche Items erscheinen dort ohne gesonderte Benachrichtigung, und du willst natürlich nicht verpassen, wenn die Waveform Walkers plötzlich verfügbar sind. Mit etwas Vorbereitung und Aufmerksamkeit steht deinem exklusiven Daft Punk-Look nichts mehr im Weg.

Die Daft Punk-Kollaboration ist eines der spannendsten Events in Fortnite 2025 – und die Waveform Walkers sind ein stylisches, exklusives Item, das du dir kostenlos sichern kannst. Alles, was du tun musst, ist am 27. September zwischen 20:00 und 21:00 Uhr live dabei zu sein und die „Daft Punk Experience“ zu betreten. Verpasst du das Event, bleibt dir nur der Item-Shop – und dort wird’s wahrscheinlich kostenpflichtig.

