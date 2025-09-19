Das Batmobil (1989) in Fortnite – So bekommst du es

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fortnite hat sich erneut mit Rocket League und DC Comics zusammengetan, um ein ikonisches Fahrzeug ins Spiel zu bringen: das Batmobil aus dem 1989er Batman-Film von Tim Burton. Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein Teil eines größeren Crossovers zwischen zwei beliebten Spielen.

Wann ist das Batmobil verfügbar?

Startdatum : 18. September 2025, 20:00 Uhr ET → In Deutschland: 19. September, 2:00 Uhr morgens

: 18. September 2025, 20:00 Uhr ET → In Deutschland: Verfügbarkeit: Im Fortnite Item-Shop und über Rocket League (wenn du es dort bereits besitzt)

Option 1: Kauf im Fortnite Item-Shop

Wenn du das Batmobil direkt in Fortnite kaufen möchtest, findest du es im Item-Shop unter den „Fahrzeugpaketen“:

Preis und Inhalt

Paketname Preis in V-Bucks Inhalt Batmobil (1989) Bundle 2.500 V-Bucks – Fahrzeug (2-Sitzer) – 4 Decals – Boost-Effekt – Räder Wert in Euro : Ca. 22,99 € (je nach V-Bucks-Paket)

: Ca. 22,99 € (je nach V-Bucks-Paket) Besonderheit: Das Fahrzeug ist voll nutzbar in Fortnite und visuell identisch mit der Rocket League-Version Option 2: Kostenlos über Rocket League Wenn du das Batmobil bereits in Rocket League gekauft hast, kannst du es kostenlos in Fortnite nutzen – vorausgesetzt, deine Konten sind verknüpft. Voraussetzungen Du hast das Batmobil (1989) in Rocket League gekauft (Preis dort: 1.100 Credits ≈ 9,99 €)

(1989) in gekauft (Preis dort: 1.100 Credits ≈ 9,99 €) Du hast dein Rocket League-Konto mit deinem Epic Games-Konto verknüpft Vorteile Du sparst 2.500 V-Bucks

Du bekommst alle kosmetischen Inhalte automatisch in Fortnite

Du musst nichts neu kaufen – das System erkennt deinen Besitz Anleitung zur Kontoverknüpfung Gehe zu Epic Games-Account-Verknüpfung Melde dich mit deinem Fortnite-Account an Verknüpfe dein Rocket League-Konto Starte Fortnite → Das Batmobil erscheint automatisch in deinem Spind Kosmetische Inhalte im Detail Das Paket enthält nicht nur das Fahrzeug, sondern auch exklusive kosmetische Extras: Decals (Designs) : Klassisch Schwarz Neon Gotham Retro Comic Stealth Edition

: Boost-Effekt : Rauchiger Bat-Schweif mit dunklem Glanz

: Rauchiger Bat-Schweif mit dunklem Glanz Räder : Spezielle Felgen im Bat-Design

: Spezielle Felgen im Bat-Design Fahrzeugtyp: 2-Sitzer, ideal für Duo-Modus Gibt es andere Batmobile-Versionen? Aktuell ist nur das Batmobil von 1989 in Fortnite verfügbar. In Rocket League gibt es jedoch mehrere Varianten: Werbung Batmobil-Version Film/Ära Verfügbarkeit in Fortnite Batmobil (1989) Tim Burton / Michael Keaton Ja Tumbler The Dark Knight / Christian Bale Noch nicht Batmobil (2016) Batman v Superman / Ben Affleck Noch nicht Batmobil (2022) The Batman / Robert Pattinson Noch nicht Es ist möglich, dass Epic Games in Zukunft weitere Versionen bringt – besonders bei Events wie „Fortnitemares“ oder DC-Crossovers. In diesem Beitrag erfährst du alles zum nächsten Event 2025 in Fortnite. Hier zeigen wir dir, wie man kostenlose V-Bucks erhalten kann.

