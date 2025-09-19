DailyGame
Ultimativer Guide

Das Batmobil (1989) in Fortnite – So bekommst du es

In diesem ausfühlichem Guide zeigen wir, wie du dir das Batmobil aus dem Jahr 1989 jetzt in Fortnite sichern kannst.

Das Batmobil (1989) in Fortnite – So bekommst du es
Artikel von Tim +

Fortnite hat sich erneut mit Rocket League und DC Comics zusammengetan, um ein ikonisches Fahrzeug ins Spiel zu bringen: das Batmobil aus dem 1989er Batman-Film von Tim Burton. Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein Teil eines größeren Crossovers zwischen zwei beliebten Spielen.

Wann ist das Batmobil verfügbar?

  • Startdatum: 18. September 2025, 20:00 Uhr ET → In Deutschland: 19. September, 2:00 Uhr morgens
  • Verfügbarkeit: Im Fortnite Item-Shop und über Rocket League (wenn du es dort bereits besitzt)

Option 1: Kauf im Fortnite Item-Shop

Wenn du das Batmobil direkt in Fortnite kaufen möchtest, findest du es im Item-Shop unter den „Fahrzeugpaketen“:

Preis und Inhalt

Paketname Preis in V-Bucks Inhalt
Batmobil (1989) Bundle 2.500 V-Bucks – Fahrzeug (2-Sitzer) – 4 Decals – Boost-Effekt – Räder
  • Wert in Euro: Ca. 22,99 € (je nach V-Bucks-Paket)
  • Besonderheit: Das Fahrzeug ist voll nutzbar in Fortnite und visuell identisch mit der Rocket League-Version

Option 2: Kostenlos über Rocket League

Wenn du das Batmobil bereits in Rocket League gekauft hast, kannst du es kostenlos in Fortnite nutzen – vorausgesetzt, deine Konten sind verknüpft.

Voraussetzungen

  • Du hast das Batmobil (1989) in Rocket League gekauft (Preis dort: 1.100 Credits ≈ 9,99 €)
  • Du hast dein Rocket League-Konto mit deinem Epic Games-Konto verknüpft

Vorteile

  • Du sparst 2.500 V-Bucks
  • Du bekommst alle kosmetischen Inhalte automatisch in Fortnite
  • Du musst nichts neu kaufen – das System erkennt deinen Besitz

Anleitung zur Kontoverknüpfung

  1. Gehe zu Epic Games-Account-Verknüpfung  
  2. Melde dich mit deinem Fortnite-Account an
  3. Verknüpfe dein Rocket League-Konto
  4. Starte Fortnite → Das Batmobil erscheint automatisch in deinem Spind

Kosmetische Inhalte im Detail

Das Paket enthält nicht nur das Fahrzeug, sondern auch exklusive kosmetische Extras:

  • Decals (Designs):
    • Klassisch Schwarz
    • Neon Gotham
    • Retro Comic
    • Stealth Edition
  • Boost-Effekt: Rauchiger Bat-Schweif mit dunklem Glanz
  • Räder: Spezielle Felgen im Bat-Design
  • Fahrzeugtyp: 2-Sitzer, ideal für Duo-Modus

Gibt es andere Batmobile-Versionen?

Aktuell ist nur das Batmobil von 1989 in Fortnite verfügbar. In Rocket League gibt es jedoch mehrere Varianten:

Batmobil-Version Film/Ära Verfügbarkeit in Fortnite
Batmobil (1989) Tim Burton / Michael Keaton Ja
Tumbler The Dark Knight / Christian Bale  Noch nicht
Batmobil (2016) Batman v Superman / Ben Affleck  Noch nicht
Batmobil (2022) The Batman / Robert Pattinson  Noch nicht

Es ist möglich, dass Epic Games in Zukunft weitere Versionen bringt – besonders bei Events wie „Fortnitemares“ oder DC-Crossovers.

In diesem Beitrag erfährst du alles zum nächsten Event 2025 in Fortnite. Hier zeigen wir dir, wie man kostenlose V-Bucks erhalten kann.

