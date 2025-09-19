Das Batmobil (1989) in Fortnite – So bekommst du es

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Fortnite hat sich erneut mit Rocket League und DC Comics zusammengetan, um ein ikonisches Fahrzeug ins Spiel zu bringen: das Batmobil aus dem 1989er Batman-Film von Tim Burton. Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein Teil eines größeren Crossovers zwischen zwei beliebten Spielen.
Wann ist das Batmobil verfügbar?
- Startdatum: 18. September 2025, 20:00 Uhr ET → In Deutschland: 19. September, 2:00 Uhr morgens
- Verfügbarkeit: Im Fortnite Item-Shop und über Rocket League (wenn du es dort bereits besitzt)
Option 1: Kauf im Fortnite Item-Shop
Wenn du das Batmobil direkt in Fortnite kaufen möchtest, findest du es im Item-Shop unter den „Fahrzeugpaketen“:
Preis und Inhalt
|Paketname
|Preis in V-Bucks
|Inhalt
|Batmobil (1989) Bundle
|2.500 V-Bucks
|– Fahrzeug (2-Sitzer) – 4 Decals – Boost-Effekt – Räder
- Wert in Euro: Ca. 22,99 € (je nach V-Bucks-Paket)
- Besonderheit: Das Fahrzeug ist voll nutzbar in Fortnite und visuell identisch mit der Rocket League-Version
Option 2: Kostenlos über Rocket League
Wenn du das Batmobil bereits in Rocket League gekauft hast, kannst du es kostenlos in Fortnite nutzen – vorausgesetzt, deine Konten sind verknüpft.
Voraussetzungen
- Du hast das Batmobil (1989) in Rocket League gekauft (Preis dort: 1.100 Credits ≈ 9,99 €)
- Du hast dein Rocket League-Konto mit deinem Epic Games-Konto verknüpft
Vorteile
- Du sparst 2.500 V-Bucks
- Du bekommst alle kosmetischen Inhalte automatisch in Fortnite
- Du musst nichts neu kaufen – das System erkennt deinen Besitz
Anleitung zur Kontoverknüpfung
- Gehe zu Epic Games-Account-Verknüpfung
- Melde dich mit deinem Fortnite-Account an
- Verknüpfe dein Rocket League-Konto
- Starte Fortnite → Das Batmobil erscheint automatisch in deinem Spind
Kosmetische Inhalte im Detail
Das Paket enthält nicht nur das Fahrzeug, sondern auch exklusive kosmetische Extras:
- Decals (Designs):
- Klassisch Schwarz
- Neon Gotham
- Retro Comic
- Stealth Edition
- Boost-Effekt: Rauchiger Bat-Schweif mit dunklem Glanz
- Räder: Spezielle Felgen im Bat-Design
- Fahrzeugtyp: 2-Sitzer, ideal für Duo-Modus
Gibt es andere Batmobile-Versionen?
Aktuell ist nur das Batmobil von 1989 in Fortnite verfügbar. In Rocket League gibt es jedoch mehrere Varianten:
|Batmobil-Version
|Film/Ära
|Verfügbarkeit in Fortnite
|Batmobil (1989)
|Tim Burton / Michael Keaton
|Ja
|Tumbler
|The Dark Knight / Christian Bale
|Noch nicht
|Batmobil (2016)
|Batman v Superman / Ben Affleck
|Noch nicht
|Batmobil (2022)
|The Batman / Robert Pattinson
|Noch nicht
Es ist möglich, dass Epic Games in Zukunft weitere Versionen bringt – besonders bei Events wie „Fortnitemares“ oder DC-Crossovers.
