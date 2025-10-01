Fortnite – So bekommst du die kostenlosen Leopard-Print-Cosmetics

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Creator-Events bietet Epic Games Fortnite-Spielern die Möglichkeit, ein exklusives Set an Leopard-Print-Cosmetics kostenlos freizuschalten. Die Teilnahme erfolgt über eine benutzerdefinierte Map im Entdecken-Bereich und erfordert lediglich eine kurze Spielzeit. Die Belohnungen sind rein kosmetischer Natur und stehen allen Spielern offen, die die Teilnahmebedingungen innerhalb des festgelegten Zeitraums erfüllen.

Wann findet das Event statt?

Vom Dienstag, den 1. Oktober 2025, bis einschließlich Dienstag, den 8. Oktober 2025, findet ein besonderes Event im Rahmen des Creator-Spotlight-Programms statt. Um daran teilzunehmen, genügt es, mindestens zehn Minuten auf der offiziellen Creator-Map „Leopard Lounge“ zu spielen. Wichtig ist dabei, dass die Map über den Entdecken-Bereich gestartet wird, da nur so die Spielzeit korrekt erfasst werden kann. Es ist weder erforderlich, ein Match zu gewinnen, noch bestimmte Aufgaben zu erfüllen.

Die „Leopard Lounge“-Map wurde eigens für dieses Event konzipiert und bietet eine stilisierte Umgebung mit Lounge-Design, inspiriert von Wildtiermotiven. Spieler erwartet eine visuell ansprechende Kulisse mit abwechslungsreichen Minispielen und kreativen Elementen, die das Erlebnis besonders machen.

Welche Belohnungen wird es geben?

Spieler, die während des Event-Zeitraums vom 1. bis zum 8. Oktober 2025 mindestens zehn Minuten auf der offiziellen Creator-Map „Leopard Lounge“ verbringen – gestartet über den Entdecken-Bereich – erhalten exklusive kosmetische Belohnungen. Es ist nicht notwendig, ein Match zu gewinnen oder spezielle Aufgaben zu erfüllen; allein die Spielzeit zählt.

Als Belohnung winken drei thematisch abgestimmte Gegenstände:

Ein Waffen- und Fahrzeug-Wrap im auffälligen Leopardendesign mit gold-schwarzem Muster, der auf alle ausrüstbaren Waffen und Fahrzeuge angewendet werden kann.

Das Backbling „Wild Pulse“, ein animierter Rucksack mit Leopard-Print und pulsierenden Lichtakzenten – visuell eindrucksvoll, aber ohne spielerische Vorteile.

Das Emote „Feline Flex“, eine Tanzanimation mit passender Gestik und Soundeffekt, inspiriert vom Wildtiermotiv der Map.

Diese Gegenstände sind ausschließlich während des Events verfügbar. Nach dem 8. Oktober 2025 werden sie voraussichtlich nicht mehr kostenlos erhältlich sein. Eine spätere Veröffentlichung im Item-Shop ist möglich, jedoch bislang nicht bestätigt.

Was sollte ich alles beachten?

Die Teilnahme am Fortnite Event rund um die „Leopard Lounge“-Map ist denkbar einfach und plattformübergreifend möglich. Die Map kann direkt über den Entdecken-Bereich im Hauptmenü gefunden werden. Alternativ lässt sich – sofern verfügbar – auch die Map-ID manuell eingeben, um den Zugang zu erleichtern.

Für die Spielzeitregistrierung gilt: Die Mindestspielzeit von zehn Minuten kann entweder in einem durchgehenden Match oder über mehrere Sitzungen hinweg erreicht werden. Um sicherzustellen, dass die Zeit korrekt erfasst wird, empfiehlt es sich, die Map vollständig zu laden und aktiv zu spielen.

Nach erfolgreicher Teilnahme erscheinen die freigeschalteten kosmetischen Gegenstände in der Regel innerhalb von 24 Stunden im Spind. In seltenen Fällen kann es zu Verzögerungen kommen – ein Neustart des Spiels oder eine manuelle Prüfung des Spinds kann hier Abhilfe schaffen.

Das Event ist auf allen von Fortnite unterstützten Plattformen verfügbar, darunter PC, PlayStation, Xbox und Mobile. Crossplay wird vollständig unterstützt, sodass Spieler unabhängig vom Gerät gemeinsam teilnehmen und Belohnungen freischalten können.

Die Teilnahme am Event wird automatisch über das verknüpfte Epic-Konto registriert. Es ist nicht notwendig, persönliche Daten einzugeben oder externe Dienste zu nutzen – die gesamte Erfassung erfolgt systemintern und datenschutzkonform.

Sollte es bei der Belohnungsausgabe zu Problemen kommen, etwa wenn die kosmetischen Gegenstände nicht wie erwartet im Spind erscheinen, empfiehlt es sich, einen Screenshot der abgeschlossenen Map-Sitzung anzufertigen. Dieser kann bei der Kontaktaufnahme mit dem Epic Games Support über das offizielle Hilfeportal hilfreich sein, um den Vorgang zu beschleunigen und die Teilnahme zu bestätigen.

Welche Empfehlung gibt es zur strategischen Nutzung?

Für eine reibungslose Teilnahme am „Leopard Lounge“-Event empfiehlt es sich, möglichst früh im Event-Zeitraum – also zwischen dem 1. und 8. Oktober 2025 – aktiv zu werden. So lassen sich potenzielle technische Probleme vermeiden und die Belohnungsausgabe besser nachvollziehen.

Die Spielzeit kann idealerweise gemeinsam mit Freunden absolviert werden. Das erleichtert nicht nur die Erkundung der Map, sondern sorgt auch für ein effizienteres und unterhaltsameres Spielerlebnis. Nach Erhalt der Belohnungen lohnt es sich, diese im Spind zu katalogisieren und kreativ mit anderen Event-Gegenständen zu kombinieren – etwa für thematische Outfits oder visuelle Highlights.

Zur Absicherung und späteren Referenz empfiehlt sich eine Dokumentation der Teilnahme, beispielsweise durch Screenshots oder kurze Videos. Diese können im Fall von Support-Anfragen hilfreich sein, etwa wenn Belohnungen nicht wie erwartet erscheinen oder die Spielzeit nicht korrekt registriert wurde.

Gibt es noch weitere Guides?

