Fortnite x Doja Cat – So bekommst du das Outfit und alle kosmetischen Inhalte

Im Rahmen der aktuellen Saison von Fortnite hat Epic Games eine neue Künstler-Kollaboration veröffentlicht: Die US-amerikanische Musikerin Doja Cat ist ab sofort als spielbare Figur im Item-Shop verfügbar. Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der bekannten „Ikonen-Serie“, die bereits Persönlichkeiten wie Ariana Grande, Daft Punk, LeBron James und MrBeast umfasst. Die Integration von Doja Cat umfasst ein vollständiges kosmetisches Set mit Outfit, Emote, Spitzhacke, Rücken-Accessoire und Ladebildschirm.
Alle diese erworbenen Inhalte, wie die Outfits und Musikemotes, sind rein kosmetischer Natur. Das bedeutet, dass sie keinerlei Einfluss auf die Spielmechanik, die Größe von Trefferzonen oder die Wirksamkeit von Fähigkeiten haben und somit den Wettbewerbscharakter des Spiels nicht beeinträchtigen.
Die verschiedenen Stilvarianten für deine Ausrüstung, beispielsweise die beiden Looks des „Doja Cat – Scharlachrot“-Outfits, kannst du jederzeit in deinem persönlichen Spind frei auswählen und anpassen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein einmal gewählter Stil nicht dynamisch während des laufenden Spiels wechselbar ist.
Die Musikemotes bieten eine unterhaltsame Möglichkeit, dich in Gruppenlobbys oder im Kreativmodus auszudrücken. Ihr Klang unterliegt jedoch den individuellen Audioeinstellungen der anderen Spieler. Wenn ein Mitspieler beispielsweise die Emote-Lautstärke in seinen Optionen reduziert hat, wird er die Musik entsprechend leiser oder gar nicht hören.
Was ist der Inhalt des Doja Cat-Sets?
Das Set besteht aus mehreren Komponenten, die einzeln oder im Paket erworben werden können. Die Bezeichnungen entsprechen der deutschen Fassung von Fortnite:
- Outfit: Doja Cat – Scharlachrot Ein auffälliges Charaktermodell mit roten Akzenten, inspiriert vom Musikvideo zu „Paint the Town Red“. Das Outfit ist Teil der Ikonen-Serie und enthält zwei Stilvarianten.
- Rücken-Accessoire: Dämonenherz Ein animiertes Accessoire in Herzform mit dämonischen Flügeln. Es reagiert visuell auf bestimmte Spielaktionen.
- Spitzhacke: Rote Rebellion Eine thematisch passende Spitzhacke mit Flammen- und Glanzeffekten. Sie ersetzt die Standard-Erntewerkzeuge im Spiel.
- Emote: Male die Stadt rot Das Emote „Male die Stadt rot“ enthält einen lizenzierten Ausschnitt aus dem Song „Paint the Town Red“ von Doja Cat. Es handelt sich um eine offizielle Musikintegration, vergleichbar mit früheren Emotes wie „Savage“ (Megan Thee Stallion) oder „The Way“ (Ariana Grande). Die Musik wird direkt im Spiel abgespielt und ist mit der Tanzanimation synchronisiert.
- Ladebildschirm: Dämonische Bühne Ein exklusiver Ladebildschirm mit künstlerischer Darstellung der Figur in einer stilisierten Kulisse.
Welche Stilvarianten gibt es?
Das exklusive Outfit „Doja Cat – Scharlachrot“ bietet dir die Möglichkeit, zwischen zwei einzigartigen visuellen Stilen zu wählen, um deinen Auftritt individuell zu gestalten.
Der Standardstil (Scharlachrot) präsentiert sich mit einem auffälligen Look, der von roten Haaren und einem dramatischen, dunklen Make-up geprägt ist. Die Kleidung ist mit dämonisch anmutenden Details verziert und unterstreicht einen intensiven und selbstbewussten Auftritt.
Alternativ dazu steht der Alternativstil (Nachtdämon) zur Auswahl. Diese Variante, die bereits im Paket enthalten ist, besticht durch eine geheimnisvolle, violette Farbpalette, leuchtende Augen und eine subtile, dunkle Aura, die der Figur eine gespenstische und mystische Ausstrahlung verleiht.
Um zwischen diesen beiden Styles zu wechseln, musst du lediglich deinen Spind im Spiel aufsuchen und dort deine Präferenz auswählen.
Was kosten die Skins?
Die Inhalte sind regulär über den Item-Shop erhältlich. Die Preise können je nach Region und Plattform leicht variieren. In der Regel gelten folgende Richtwerte:
- Outfit einzeln: ca. 1.500 V-Bucks
- Spitzhacke: ca. 800 V-Bucks
- Emote: ca. 500 V-Bucks
- Komplettpaket: ca. 2.800 V-Bucks (inklusive aller Inhalte und Ladebildschirm)
Das Paket bietet einen Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf und ist besonders für Spieler geeignet, die alle Bestandteile sammeln möchten.
Wie lange dauert die Zusammenarbeit?
Die Veröffentlichung erfolgte am 8. Oktober 2025. Die Inhalte sind für einen begrenzten Zeitraum im Item-Shop verfügbar. Eine Rückkehr in den Shop zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich, aber nicht garantiert. Spieler, die das Set erwerben möchten, sollten dies innerhalb des aktuellen Angebotszeitraums tun.
Zusammenfassung
Das Doja Cat-Set in Fortnite ist eine umfassende kosmetische Erweiterung im Rahmen der Ikonen-Serie. Es enthält ein detailliertes Outfit mit Varianten, ein musikalisches Emote, eine thematisch passende Spitzhacke und weitere visuelle Elemente. Die Inhalte sind ab dem 8. Oktober 2025 im Item-Shop verfügbar und richten sich an Spieler, die Wert auf Individualisierung, kulturelle Referenzen und musikalische Integration legen.
