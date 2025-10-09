Fortnite x Doja Cat – So bekommst du das Outfit und alle kosmetischen Inhalte

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Im Rahmen der aktuellen Saison von Fortnite hat Epic Games eine neue Künstler-Kollaboration veröffentlicht: Die US-amerikanische Musikerin Doja Cat ist ab sofort als spielbare Figur im Item-Shop verfügbar. Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der bekannten „Ikonen-Serie“, die bereits Persönlichkeiten wie Ariana Grande, Daft Punk, LeBron James und MrBeast umfasst. Die Integration von Doja Cat umfasst ein vollständiges kosmetisches Set mit Outfit, Emote, Spitzhacke, Rücken-Accessoire und Ladebildschirm.

Alle diese erworbenen Inhalte, wie die Outfits und Musikemotes, sind rein kosmetischer Natur. Das bedeutet, dass sie keinerlei Einfluss auf die Spielmechanik, die Größe von Trefferzonen oder die Wirksamkeit von Fähigkeiten haben und somit den Wettbewerbscharakter des Spiels nicht beeinträchtigen.

Die verschiedenen Stilvarianten für deine Ausrüstung, beispielsweise die beiden Looks des „Doja Cat – Scharlachrot“-Outfits, kannst du jederzeit in deinem persönlichen Spind frei auswählen und anpassen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein einmal gewählter Stil nicht dynamisch während des laufenden Spiels wechselbar ist.

Die Musikemotes bieten eine unterhaltsame Möglichkeit, dich in Gruppenlobbys oder im Kreativmodus auszudrücken. Ihr Klang unterliegt jedoch den individuellen Audioeinstellungen der anderen Spieler. Wenn ein Mitspieler beispielsweise die Emote-Lautstärke in seinen Optionen reduziert hat, wird er die Musik entsprechend leiser oder gar nicht hören.

Was ist der Inhalt des Doja Cat-Sets?

Das Set besteht aus mehreren Komponenten, die einzeln oder im Paket erworben werden können. Die Bezeichnungen entsprechen der deutschen Fassung von Fortnite:

Outfit: Doja Cat – Scharlachrot Ein auffälliges Charaktermodell mit roten Akzenten, inspiriert vom Musikvideo zu „Paint the Town Red“. Das Outfit ist Teil der Ikonen-Serie und enthält zwei Stilvarianten.

Ein auffälliges Charaktermodell mit roten Akzenten, inspiriert vom Musikvideo zu „Paint the Town Red“. Das Outfit ist Teil der Ikonen-Serie und enthält zwei Stilvarianten. Rücken-Accessoire: Dämonenherz Ein animiertes Accessoire in Herzform mit dämonischen Flügeln. Es reagiert visuell auf bestimmte Spielaktionen.

Ein animiertes Accessoire in Herzform mit dämonischen Flügeln. Es reagiert visuell auf bestimmte Spielaktionen. Spitzhacke: Rote Rebellion Eine thematisch passende Spitzhacke mit Flammen- und Glanzeffekten. Sie ersetzt die Standard-Erntewerkzeuge im Spiel.

Eine thematisch passende Spitzhacke mit Flammen- und Glanzeffekten. Sie ersetzt die Standard-Erntewerkzeuge im Spiel. Emote: Male die Stadt rot Das Emote „Male die Stadt rot“ enthält einen lizenzierten Ausschnitt aus dem Song „Paint the Town Red“ von Doja Cat. Es handelt sich um eine offizielle Musikintegration, vergleichbar mit früheren Emotes wie „Savage“ (Megan Thee Stallion) oder „The Way“ (Ariana Grande). Die Musik wird direkt im Spiel abgespielt und ist mit der Tanzanimation synchronisiert.

Das Emote „Male die Stadt rot“ enthält einen lizenzierten Ausschnitt aus dem Song „Paint the Town Red“ von Doja Cat. Es handelt sich um eine offizielle Musikintegration, vergleichbar mit früheren Emotes wie „Savage“ (Megan Thee Stallion) oder „The Way“ (Ariana Grande). Die Musik wird direkt im Spiel abgespielt und ist mit der Tanzanimation synchronisiert. Ladebildschirm: Dämonische Bühne Ein exklusiver Ladebildschirm mit künstlerischer Darstellung der Figur in einer stilisierten Kulisse.

Welche Stilvarianten gibt es?

