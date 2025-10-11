Fortnitemares 2025: Alle Collabs und Skins

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Jagd auf der Battle-Royale-Insel wird im Oktober 2025 zu einem schaurig-schönen Schaulaufen. Wir haben alle für Fortnitemares 2025 bestätigten Collab-Skins, ihre voraussichtlichen Veröffentlichungsdaten im Item-Shop und die spannenden Details zu ihrem kosmetischen Design zusammengetragen.

Hinweis zur Veröffentlichungszeit: Alle unten genannten Termine beziehen sich auf die Veröffentlichung im Item-Shop, welche in der Regel um 8 PM ET (Eastern Time, entspricht 02:00 Uhr MESZ am Folgetag in Österreich) erfolgt.

Jason Voorhees und Ghostface

Das diesjährige Fortnitemares 2025 zollt den größten Ikonen des Horror-Kinos Tribut und bringt zwei der bekanntesten Film-Killer der Welt in den Item-Shop.

Ghostface (Scream)

Bereits zum Auftakt des gruseligen Monats in Fortnite macht der berüchtigte Killer aus der Scream-Filmreihe Jagd auf deine V-Bucks.

Veröffentlichungsdatum: 10. Oktober

Details: Ghostface betritt die Insel bereits am ersten Freitag des Fortnitemares-Events 2025. Der Skin präsentiert den Killer in seinem klassischen schwarzen Gewand und der ikonischen weißen Maske. Für Puristen gibt es jedoch einen Wermutstropfen: Der Skin besitzt keine zusätzlichen Edit Styles, und das Abnehmen der Maske, um den wahren Mörder zu enthüllen, ist nicht möglich. Das kosmetische Set wird jedoch durch ein separates Rücken-Accessoire und eine Spitzhacke ergänzt, die ebenfalls erworben werden können.

Jason Voorhees (Friday the 13th)

Der unaufhaltsame maskierte Mann vom Camp Crystal Lake darf in keiner ernsthaften Horror-Kollektion fehlen. Jason Voorhees wird als Bossgegner auf der Karte erscheinen, aber auch als spielbarer Skin im Shop erhältlich sein.

Veröffentlichungsdatum: 17. Oktober

Details: Jason, bewaffnet mit Machete und seiner legendären Hockeymaske, bringt den blutigen Schrecken des Camp Crystal Lake nach Fortnite. Sein Auftritt basiert auf dem Redesign aus dem Jason Universe-Projekt. Auch wenn es unzählige Filme der Freitag der 13.-Reihe gibt, wird sein Skin keine zusätzlichen Edit Styles bieten, die an seine verschiedenen Erscheinungsbilder auf der Leinwand erinnern.

Die Mystery Inc.

Eine der überraschendsten und umfangreichsten Kollaborationen ist der komplette Cast der Mystery Inc. aus der Scooby-Doo-Reihe. Die Charaktere werden jedoch nicht an einem einzigen Tag veröffentlicht, sondern in mehreren Etappen im Item-Shop eintreffen.

Scooby-Doo und Shaggy

Das Feiglings-Duo, das nur von Scooby Snacks angetrieben wird, betritt die Insel zuerst.

Veröffentlichungsdatum: 11. Oktober

Details: Scooby und Shaggy erscheinen als separate Skins und zeichnen sich durch einen animierten Cel-Shaded-Stil aus, der ihren klassischen Cartoon-Look beibehält. Scooby trägt einen optionalen Skelett-Onesie.

The Mystery Machine (Fahrzeug)

Das legendäre Gefährt der Mystery Inc. wird als eigener Fahrzeug-Skin erhältlich sein.

Veröffentlichungsdatum: 14. Oktober

Details: Der ikonische Van wird als Lackierung für das SUV-Fahrzeugmodell dienen, das die 4-sitzigen Autos im Battle Royale ersetzt, wenn es verwendet wird. Auch hier gilt der Cel-Shaded-Stil, was bedeutet, dass der Van einen cartoonhaften, und keinen realistischen Look erhält.

Velma, Daphne und Fred

Die restlichen Mitglieder der Mystery Inc. stoßen eine Woche nach Scooby und Shaggy hinzu.

Veröffentlichungsdatum: 18. Oktober

Details: Velma Dinkley, Daphne Blake und Fred Jones werden einzeln erworben werden können, wobei Epic Games voraussichtlich auch ein Trio-Bundle anbieten wird, um die komplette Bande zu vereinen.

Weitere Skins

Die zweite Hälfte des Fortnitemares-Events 2025 wird mit einer breiten Palette an Charakteren gefüllt, die von Netflix-Hits bis hin zu Indie-Spielen reichen.

Wednesday Addams (Die Addams Family/Netflix)

Die beliebte Figur, die durch Jenna Ortegas Darstellung in der Netflix-Serie Wednesday bekannt wurde, kommt in den Shop. Obwohl das genaue Datum noch verschlüsselt ist, wird sie um den 21. Oktober erwartet. Das Design ist eine originalgetreue Nachbildung von Ortegas Look und enthält als Rücken-Accessoire „Thing“ (Das Ding), das auf ihrer Schulter sitzt. Ihr viraler Tanz aus der ersten Staffel wird zudem als Emote verfügbar sein.

The Grabber (The Black Phone)

Der Antagonist aus dem Horrorfilm The Black Phone (gespielt von Ethan Hawke) erscheint am 16. Oktober im Item-Shop, pünktlich zum Start von The Black Phone 2 am Folgetag.

Huggy Wuggy (Poppy Playtime)

Das furchteinflößende Maskottchen aus der beliebten Indie-Horrorreihe Poppy Playtime feiert sein Debüt am 23. Oktober. Der Skin wird die beunruhigenden Zahnreihen des Charakters getreu abbilden.

REPO Semibot

Die markanten Charaktere aus dem Spiel REPO werden ebenfalls als Skin erwartet (voraussichtlich zwischen dem 21. und 28. Oktober). Der Semibot wird über verschiedene Edit Styles zur Farbänderung verfügen und zeigt beim Einsatz von Emotes eine komödiantische Mundbewegung, die beim Voice Chat jedoch statisch bleibt.

Art the Clown (Terrifier)

Der berüchtigte Killer-Clown aus der extrem gewalttätigen Terrifier-Filmreihe wird für die Fortnite-Plattform entsprechend entschärft, behält aber seinen unheimlichen Auftritt (erwartet in der letzten Fortnitemares-Woche, ca. 24. bis 28. Oktober).

Xenomorph (Alien: Earth)

Als einer der letzten Schreckmomente wird eine neue Variante des Xenomorphs erwartet (ebenfalls ca. 21. bis 28. Oktober). Es handelt sich dabei um eine verschlüsselte Version, die auf der kommenden FX-Serie Alien: Earth basiert.

Wir haben noch viele Guides und Artikel zu Fortnitemares 2025 für dich. Beispielsweise erfährst du alles zu den Bossen auf der Map.

