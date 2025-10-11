Fortnitemares 2025: Alle Bosse, Standorte und Belohnungen

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Spieler, die mutig genug sind, die neuen Herausforderungen in Fortnitemares 2025 anzunehmen, werden mit legendärer und mythischer Ausrüstung belohnt. Hier findest du den vollständigen Überblick über alle Fortnitemares-Bosse, ihre Standorte und die mächtigen Waffen, die sie fallen lassen.

Jason Voorhees

Die ikonische Figur aus der Freitag der 13.-Filmreihe kehrt als furchteinflößender Boss zurück. Spieler finden Jason Voorhees im Gebiet Creepy Camp, dem ehemaligen Standort der Resistance Base, oben links auf der Karte. Jason ist extrem widerstandsfähig, besitzt also eine sehr hohe Gesundheit, bewegt sich aber langsam. Er greift mit einer Machete an, die über 25 Schaden pro Treffer verursacht. Als Belohnung winkt die Mythische High Stakes Shotgun, eine der stärksten Schrotflinten im Spiel, die beeindruckende 191 Schaden pro Schuss austeilen kann.

Mother of Thorns (Doja Cat)

Die Mother of Thorns ist ein weiterer zentraler Boss. Ihr Hauptstandort ist der Thorny Throne, der westlich der Supernova Academy liegt; selten kann sie auch in Freaky Fields auftauchen. Vor dem Kampf ist der Song „Demons“ von Doja Cats Album Scarlet zu hören. Die Mother of Thorns belohnt Spieler mit dem Thorn Ripper, einer Nahkampfwaffe, die dem Chains of Hades ähnelt: Sie kann Gegner mit 60 Schaden zu Ihnen heranziehen.

Jeder Hieb verursacht 50 Schaden, der finale Schlag 80 Schaden. Ein besonderes Feature: Nach der Niederlage schließt sich die Mother of Thorns dir als Verbündete (Follower) an.

Ultima Carver

Der Kürbiskönig Ultima Carver hat eine explosive Waffe im Gepäck und lauert in den nördlichen Bergen. Spieler finden ihn auf dem Mt Fetch, der großen Wolfsstatue, die in den Berg nördlich von Canyon Crossing gehauen wurde. Ultima Carver ist auf Sprengstoff spezialisiert, weshalb Spieler auf seine explosiven Angriffe achten sollten. Nach seinem Sieg lässt der Boss den Legendären Kürbiswerfer (Pumpkin Launcher) fallen, einen mächtigen RPG (Raketenwerfer), der perfekt geeignet ist, um Fortnitemares auf explosive Weise zu feiern.

Wir haben eine Menge an Guides in puncto Fortnite für dich. Beispielsweise zeigen wir dir, wie man sich das Batmobil (1989), die Daft Punk-Cosmetics sowie die Leopard-Print-Cosmetics sichert. Hier erfährst du alles zu Fortnitemares 2025 und welche passenden Skins für dich im Shop warten.

