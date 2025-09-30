Fortnitemares 2025 – Startzeit, Inhalte und Vorbereitung für das Halloween-Event

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fortnitemares ist jedes Jahr ein Highlight im Fortnite-Kalender – und 2025 verspricht besonders düstere, kreative und belohnungsreiche Inhalte. Mit exklusiven Skins, gruseligen Map-Änderungen, neuen Spielmodi und zeitlich limitierten Quests bringt Epic Games wieder Horror-Flair ins Battle Royale.

Wann startet Fortnitemares 2025?

Startdatum: Mittwoch, 9. Oktober 2025

Mittwoch, 9. Oktober 2025 Startzeit: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Laufzeit: Voraussichtlich bis zum 31. Oktober, mit täglichen Updates und einem finalen Höhepunkt an Halloween

Die ersten Stunden nach Start sind oft von Serverüberlastung betroffen – logge dich früh ein oder warte ein paar Stunden, um stabil zu spielen.

Werbung

Was erwartet dich im Event?

Fortnite zelebriert Halloween 2025 mit einem düsteren Fortnitemares-Event, das sowohl visuell als auch spielerisch neue Akzente setzten soll. Die exklusiven Skins bringen Grusel ins Spiel: Outfits wie „Pumpkin Paladin“, „Ghost Hacker“, „Cursed DJ“ und „Spectral Sniper“ sorgen für gruselige Präsenz auf dem Schlachtfeld, während Klassiker wie „Skull Trooper“ und „Ghoul Midas“ ihr Comeback feiern. Besonders spannend sind die Gerüchte um ein Daft Punk-inspiriertes Halloween-Set mit pulsierenden Neon-Effekten – eine Mischung aus Retro-Futurismus und Spuk.

Die Map selbst wird zur Bühne für das Unheimliche: Dunkle Nebelzonen schränken die Sicht ein und schaffen taktische Unsicherheit, verfluchte Orte überraschen mit Jump-Scare-Mechaniken, und interaktive Umgebungen wie „Haunted Hollow“ und „Cryptic Canyon“ laden zu Erkundung und Kampf ein. Spielerisch bietet das Event tägliche Quests mit XP, kosmetischen Belohnungen und V-Bucks, kooperative Herausforderungen wie „Besiege den Schattenboss“ oder „Sammle 100 Geisterfragmente“. Sowie story-basierte Mini-Missionen mit Voiceover und Cutscenes.

Auch die Spielmodi erhalten ein düsteres Upgrade: Der beliebte „Horde Rush“-Modus kehrt zurück, diesmal mit neuen Bossen und Waffen, während temporäre PvE-Zonen KI-Gegner und Loot-Kammern bereithalten. Besonders ist der „Shadow Royale“-ähnliche Modus, bei dem du nach dem Tod als Geist weiterspielen kannst – eine zweite Chance mit übernatürlichem Twist. Insgesamt bietet das Event eine gelungene Mischung aus Grusel, Strategie und Belohnung, die sowohl Solo-Spieler als auch Teams in ihren Bann zieht.

Werbung

Was bekomme ich als Belohnung?

Das diesjährige Fortnitemares-Event bringt eine Fülle an Belohnungen und Freischaltmechaniken, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Sammler begeistern dürften. Zu den kostenlosen Items zählen Emotes wie „Ghost Shuffle“ und „Pumpkin Pop“, die mit ihren gruseligen Animationen perfekt zur Halloween-Stimmung passen. Ergänzt werden sie durch animierte Backblings sowie einen Gleiter im Stil eines fliegenden Sargs – ein echter Hingucker beim Absprung. Event-exklusive Spray-Tags und Banner runden das Paket ab.

Wer tiefer einsteigen möchte, findet im Item-Shop eine Auswahl an Premium-Belohnungen, die mit V-Bucks erworben werden können. Dazu gehören komplette Sets mit Musikpacks, Ladebildschirmen und alternativen Skin-Varianten, die das Halloween-Thema kreativ aufgreifen. Besonders spannend sind die Gerüchte über mögliche Kooperationen mit bekannten Horror-Franchises wie „Silent Hill“ oder „Five Nights at Freddy’s“. Auch wenn diese noch nicht bestätigt sind, sorgen sie bereits für Vorfreude und Spekulationen in der Community.

Insgesamt bietet das Event eine ausgewogene Mischung aus frei erspielbaren Inhalten und exklusiven Premium-Angeboten – ideal für alle, die Fortnite in der düstersten Jahreszeit stilvoll erleben wollen.

Wie sollte ich mich vorbereiten?

Eine durchdachte Vorbereitung der Schlüssel, um das Fortnitemares-Event nicht nur effizient, sondern auch maximal belohnend zu erleben. Beginne mit einem technischen Check: Stelle sicher, dass dein Spiel auf dem neuesten Stand ist, denn Updates kommen oft kurz vor dem Eventstart und enthalten wichtige Assets. Halte außerdem mindestens 5–10 GB freien Speicherplatz bereit, damit Patches reibungslos installiert werden können.

Teste dein Crossplay im Vorfeld, besonders wenn du mit Freunden auf anderen Plattformen spielst – eine aktivierte Crossplay-Funktion ist Voraussetzung für plattformübergreifende Einladungen. Dokumentiere deine Teilnahme mit Screenshots, sei es für Support-Anfragen oder deine persönliche Sammlung. Und vergiss nicht, regelmäßig deinen Spind zu überprüfen – manche Items erscheinen ohne Benachrichtigung, also lohnt sich ein kurzer Blick nach jedem Match.

Werbung

Gemeinsames Spielen bringt nicht nur mehr Spaß, sondern auch strategische Vorteile. Viele Quests wie „Besiege 10 Schatten in einem Match“ oder „Überlebe 5 Minuten in der Nebelzone“ sind im Team deutlich einfacher zu bewältigen. Der Horde-Rush-Modus eignet sich besonders für koordinierte Gruppen, in denen du mit Voice-Chat präzise agieren kannst. Belohnungen wie Gruppen-Emotes oder exklusive Team-Gleiter sind oft nur im Squad verfügbar – ein weiterer Anreiz, das Event gemeinsam zu erleben.

Epic Games empfiehlt, sich möglichst früh einzuloggen oder Stoßzeiten zu meiden (typischerweise zwischen 17 und 21 Uhr CEST). Gerade am ersten Eventtag kann es zu Warteschlangen oder Verbindungsproblemen kommen – wer vorbereitet ist, startet stressfrei.

Die täglichen Aufgaben werden meist um 2 Uhr nachts (CEST) zurückgesetzt. Wenn du XP oder zeitgebundene Belohnungen maximieren willst, plane deine Sessions so, dass du kurz vor oder direkt nach dem Reset aktiv bist.

Gibt es noch weitere Guides?

Wir haben natürlich noch eine Menge an Guides in puncto Fortnite für dich. Beispielsweise zeigen wir dir, wie man sich das Batmobil (1989) sowie die Daft Punk-Cosmetics sichert.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung