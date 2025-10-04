Fortnite – So erhältst du die K-Pop Demon Hunters Skins

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Epic Games hat im Rahmen einer zeitlich begrenzten Shop-Aktion ein neues kosmetisches Paket veröffentlicht: das K-Pop Demon Hunters Set. Es kombiniert visuelle Elemente aus koreanischer Popkultur mit stilisierten Fantasy-Designs und ist ausschließlich über den Item-Shop erhältlich. Für Nutzer, die ihre Sammlung thematisch erweitern möchten, bietet das Set eine visuell konsistente Ergänzung zu bestehenden Musik-, Neon- oder Fantasy-Skins. Es eignet sich insbesondere für kreative Modi, Gruppenauftritte oder visuelle Abstimmungen im Rahmen saisonaler Events wie Fortnitemares.

Wann sind die Skins verfügbar?

Startdatum: Freitag, 4. Oktober 2025

Freitag, 4. Oktober 2025 Verfügbarkeit: Item-Shop von Fortnite

Item-Shop von Fortnite Voraussichtliche Dauer: Bis einschließlich 10. Oktober 2025 (abhängig von Shop-Rotation)

Die Skins sind nicht Bestandteil eines Battle Pass oder eines Event-Quest-Systems. Eine spätere Wiederveröffentlichung ist nicht ausgeschlossen, aber derzeit nicht bestätigt.

Welche Cosmetics wird es geben?

Das vollständige Bundle umfasst eine Reihe stilvoller, rein kosmetischer Inhalte, die dein Spielerlebnis visuell bereichern. Im Mittelpunkt stehen drei Charakter-Skins: Raejin präsentiert sich mit einem maskierten Design und neonblauen Akzenten, Sori tritt als schwebende Figur mit Flügeln und einem holografischen Mikrofon auf, während Juno ein tänzerisches Modell mit dynamischen Schatteneffekten verkörpert.

Ergänzt wird das Bundle durch passendes Zubehör, darunter die Backblings „Soul Amp“ und „Echo Core“, die thematisch auf die Charaktere abgestimmt sind. Die Pickaxe „Blade of Rhythm“ bringt musikalisches Flair ins Spiel, und das Emote „Stage Break“ sorgt für eine ausdrucksstarke Tanzanimation. Abgerundet wird das Paket durch einen Ladebildschirm und ein Banner mit passenden Grafiken, die den Stil des Bundles visuell unterstreichen.

Alle enthaltenen Gegenstände sind rein kosmetisch und haben keinen Einfluss auf das Gameplay – sie dienen ausschließlich der individuellen Gestaltung und dem Ausdruck deines persönlichen Stils im Spiel.

Wie teuer sind die Skins?

Das Bundle bietet eine relativ attraktive Preisstruktur für Spieler, die Wert auf visuelle Individualisierung legen. Die einzelnen Charakter-Skins kosten jeweils rund 1.500 V-Bucks, während das Zubehör – darunter Backblings, Pickaxe, Emote, Ladebildschirm und Banner – je nach Typ zwischen 500 und 1.200 V-Bucks liegt.

Wer sich für das Komplettpaket entscheidet, erhält alle Inhalte gebündelt für etwa 3.500 V-Bucks. Dabei greift ein dynamischer Preisnachlass: Solltest du bereits einzelne Bestandteile besitzen, wird der Gesamtpreis entsprechend reduziert. So kannst du fehlende Elemente gezielt ergänzen, ohne doppelt zu zahlen.

Was sollte ich beim Kauf berücksichtigen?

Das Bundle ist auf allen unterstützten Plattformen verfügbar – ganz gleich, ob du auf PC, Konsole oder Mobilgerät spielst. Die Inhalte sind direkt mit deinem Epic-Konto verknüpft und dadurch plattformübergreifend nutzbar, sodass du sie jederzeit auf dem Gerät deiner Wahl einsetzen kannst.

Solltest du dich nach dem Kauf umentscheiden, besteht die Möglichkeit zur Rückgabe innerhalb von 30 Tagen über das offizielle Epic-Rückgabesystem – vorausgesetzt, die Inhalte wurden noch nicht verwendet. So bleibt dein Einkauf flexibel und sicher.

Das K-Pop Demon Hunters Set stellt ein limitiertes kosmetisches Angebot dar, das ausschließlich über den Item-Shop erhältlich ist. Es enthält mehrere Charaktervarianten, Zubehörteile und ein Emote, die visuell aufeinander abgestimmt sind. Die Inhalte sind rein dekorativ und bieten keine spielmechanischen Vorteile.

