Das nächste Fortnite Live-Event: Datum, Uhrzeit & alles, was du wissen musst

Wann startet das nächste große Fortnite-Live-Event? Diese Frage stellen sich gerade Millionen Spieler. Denn Live-Events zählen zu den Highlights im Battle Royale und bieten epische Momente, die man nicht verpassen sollte. Oft gibt es sogar exklusive Belohnungen für alle, die live dabei sind.

Mit Kapitel 6, Season 4 hat Epic Games neue Inhalte auf die Insel gebracht. Doch Fans haben etwas bemerkt, das auf ein bevorstehendes Event hindeuten könnte: Ein geheimnisvoller roter Würfel ist aufgetaucht – und er sorgt für reichlich Spekulationen.

Wann startet das nächste Fortnite-Live-Event?

Laut aktuellen Leaks und Hinweisen soll das nächste Fortnite-Live-Event am Freitag, 26. September 2025 stattfinden. Es wird erwartet, dass es im Originalmodus („OG-Modus“) läuft.

Im Mittelpunkt steht dabei der neue rote Würfel, den die Community bereits „Revin“ getauft hat. Viele glauben, dass er – ähnlich wie Kevin der Würfel – über die Map rollen und am Ende bei Loot Lake eine dramatische Veränderung auslösen wird. Manche tippen sogar auf ein großes Korruptions-Event.

Offiziell bestätigt hat Epic Games den Ablauf noch nicht. Auf X (ehemals Twitter) machte sich der Entwickler jedoch über den mysteriösen Würfel lustig und schrieb: „Der rote Würfel, den ihr alle kennt und liebt, ist zurück.“

Voraussichtliche Details zum nächsten Fortnite-Live-Event Datum 26. September 2025 Uhrzeit 20:00 Uhr deutscher Zeit Ort OG-Modus / Loot Lake (spekuliert) Thema Rückkehr von „Revin“, dem roten Würfel Letztes Event „Super Showdown“ am 2. August 2025

Rückblick: Das letzte Fortnite-Live-Event

Das letzte Event trug den Namen „Super Showdown“ und fand am 2. August 2025 statt. Passend zur Superhelden-Season drehte sich alles um Superman, der zusammen mit Hope und Jonesy die Insel rettete.

In „Demon’s Domain“ mussten die Spieler gegen eine riesige Kreatur kämpfen, die vom Bösewicht Daigo entfesselt wurde. Dieses Finale von Kapitel 6, Staffel 3 leitete den Übergang zur aktuellen Staffel ein, in der es nun um eine Insekteninvasion geht.

So kannst du beim nächsten Event dabei sein

Wenn du das Fortnite-Live-Event sehen willst, solltest du dich am 26. September 2025 rechtzeitig einloggen. Am besten schon um 20:00 Uhr deutscher Zeit, damit du Serverprobleme umgehst und dir einen Platz sicherst.

Events werden entweder im Battle Royale- oder Zero Build-Modus gestartet, oder wie bei der Todesstern-Sabotage über eine eigene Playlist, die im Menü „Entdecken“ auftaucht. Halte daher schon einige Stunden vorher Ausschau nach dem Countdown.

Das nächste Fortnite-Live-Event könnte eines der spektakulärsten Kapitel-Finale seit langem werden. Mit dem mysteriösen roten Würfel und möglichen Veränderungen bei Loot Lake verspricht es jede Menge Spannung. Also: Termin vormerken, frühzeitig einloggen und live dabei sein, wenn Fortnite erneut Geschichte schreibt.

Übrigens ist Fortnite ohne Update-Download jederzeit über Discord spielbar. Außerdem gibt es bereits Leaks für den Oktober, dabei soll Scooby-Doo etwas mit dem Halloween-Event zu tun haben.

