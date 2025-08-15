Was plant Fortnite zu Halloween? – Ein neuer Scooby-Doo-Leak sorgt für Aufregung

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Laut einem frischen Leak könnte die berühmte Mystery-Inc.-Gang diesen Oktober in Fortnite landen. Pünktlich zu Halloween soll Scooby-Doo Teil des „Fortnitemares“-Events werden und die Fans sind schon jetzt völlig aus dem Häuschen. Ob als Skin, Bundle oder sogar mit neuer Gameplay-Mechanik, darüber wird aktuell heiß diskutiert.

Das Gerücht stammt von bekannten Leaker-Accounts wie ShiinaBR und SamLeakss (via X.com), die in der Vergangenheit bereits mehrfach richtige Vorhersagen zum Epic Games-Titel gemacht haben. Erste Reaktionen aus der Community reichen von nostalgischer Freude bis zu wilden Spekulationen über mögliche Features.

Scooby-Doo in Fortnite: Skins, Bundle oder sogar neue Haustier-Mechanik?

Einige Spieler vermuten, dass Scooby-Doo Teil einer neuen Begleiter-/Haustierfunktion werden könnte, die schon länger in Arbeit ist. Andere halten das für unwahrscheinlich und tippen auf klassische Skins für Scooby, Shaggy, Velma, Fred und Daphne, am liebsten als Komplett-Paket.

Die bisherigen Leaks verraten noch nicht, ob Scooby als spielbarer Charakter oder nur als kosmetisches Item ins Spiel kommt. Doch allein die Vorstellung, mit der Mystery Inc. über die Fortnite-Map zu jagen, sorgt für massive Vorfreude.

Fortnitemares war schon in den letzten Jahren ein Highlight für Fans. Mit Scooby-Doo könnte 2025 jedoch ein ganz besonderes Crossover bevorstehen. Wenn der Leak stimmt, dürfen wir uns auf ein Halloween voller Rätsel, Nostalgie und Action freuen. „Fortnitemares 2025“ wird traditionell im Oktober stattfinden. Einen genauen Zeitraum gibt es noch nicht. Letztes Jahr begann das Event am 12. Oktober und endete am 1. November 2024. Der Start wurde ursprünglich für den 11. Oktober geplant, verzögerte sich aber um einen Tag.

Fortnitemares in den letzten Jahren

Letztes Jahr gab es einige Skins aus bekannten Horror- und Disney‑Figuren für Fortnite, darunter „Billy the Puppet“ aus den „Saw“-Filmen, „Leatherface“ aus „Texas Chansaw Massacre“, „Mephisto“ aus dem Marvel-Universum oder auch „Captain Hook“. Das Jahr davor war etwas mehr Videospiele-lastiger mit einem Alan Wake-Crossover.

Übrigens konnten ShiinaBR und SamLeakss erst kürzlich einen Treffer bei ihren Voraussagen landen. So wurde das Halo-Crossover geleakt. Außerdem soll der Battle Royale-Modus wohl ebenso den Proximity Chat erhalten.