Laut Nintendo ist Fortnite bei den Switch-Gamern fast genauso beliebt wie Mario, Zelda & Co.

Während der letzten Finanzbesprechung des Unternehmens gab Nintendo bekannt, dass das Battle-Royale-Spiel von Epic Games auf „fast der Hälfte“ aller Switch-Systeme installiert wurde. Nicht nur in den USA und Europa ist der Titel beliebt, auch die Japaner lieben Fortnite!

Nintendo hat keine genauen Angaben über die bisherigen Downloads verraten. Nachdem der Switch bislang etwas mehr als 22 Millionen verkaufte Einheiten zählt kann diese Rechnung aufgehen: Beinahe die Hälfte sind? Geschätzte 10 Millionen Switch-Konsolen mit Fortnite Battle Royale. Natürlich ein gewaltiger Sprung gegenüber den ersten 24 Stunden der Verfügbarkeit. Im Juni, als Fortnite für Switch startete, haben satte 2 Millionen Downloads stattgefunden.

Das bisher erfolgreichste Kauf-Spiel für die Hybrid-Konsole ist übrigens Super Mario Odyssey mit knappen 12,2 Millionen verkauften Einheiten vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit etwas über 10 Millionen.

Fortnite Battle Royale ist kostenlos – daher wäre ein Vergleich unfair. Die Meldung zeigt uns aber trotzdem, wie beliebt der Epic Games-Titel ist! Auch bei Nintendo.

Quelle: Nintendo Finanzbericht

