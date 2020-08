Fortnite: V-Bucks werden von Epic Games dauerhaft reduziert

Fortnite: V-Bucks sind die interne Spielwährung.

Fortnite ist irgendwie eigenartig. Es ist kein Spiel, das statisch existiert, es ändert sich im Laufe der Zeit und sehr schnell. Neue Orte wie Coral Castle entstehen genauso schnell wie alte Orte wie Risky Reels. Und das ist nur die Welt im Spiel.

Die Struktur von Fortnite ist jetzt ganz anders als in den frühen Tagen des Spiels. Als es von einem Zombie-Überlebensspiel überging, war es zunächst ein ziemlich nacktes Battle Royale. Jetzt umfasst es Live-Events, einen Season-Pass und eine eigene Wirtschaft. Wie bei vielen Spielen heutzutage gibt es Mikrotransaktionen für die Spielwährung V-Bucks, mit denen Skins gekauft werden können.

Fortnite: Epic Games gewährt bis zu 20 Prozent Rabatt

Epic Games gab heute bekannt, dass diese Einkäufe von nun an etwas einfacher werden. Im „Fortnite Mega Drop“ werden viele V-Buck-Preise und reale Preise dauerhaft gesenkt. Diese dauerhaften Rabatte betragen bis zu 20%, was bedeutet, dass die Rabatte von klein bis groß reichen können. Vermutlich hat sich jede Transaktion mit echtem Geld zumindest ein wenig verringert. Es wird sicherlich das Verschenken eines Battle Pass für jeden einfacher machen, der einen engen Freund in Fortnite finden möchte.

Für Spieler, die sich an kostenlose Skins wie die neue Hulk Smash-Spitzhacke halten, macht diese Änderung möglicherweise keinen großen Unterschied. Für andere Spieler wird dies jedoch ein großer Segen sein. Viele der auffälligsten und interessantesten Skins sind nur für V-Bucks erhältlich. Mindestens ein weiteres kostenloses Spiel kommt zusammen mit den Rabatten zum Spiel: Alle Spieler erhalten eine Spitzhacke von Shooting Star Staff.

Spieler die im letzten Monat V-Bucks gekauft haben bekommen Extra-Bonus

Darüber hinaus erhält jeder, der im letzten Monat V-Bucks gekauft hat, einen V-Bucks-Bonus, der dem entspricht, was er in echtem Geld gespart hätte. Das Bonusgeld sollte bis zum 17. August verfügbar sein. Die letzte wichtige Änderung ist eine alternative Bezahlmethode auf Mobilgeräten. Mit der neuen Epic-Direktzahlung können Spieler die Apple App Store-Zahlung und die Google Play-Zahlungsmethoden umgehen. Auf diese Weise können Spieler (und Epic) die 30% zusätzlichen Apple- und Google-Gebühren für die Transaktion umgehen. Die Spieler zahlen weniger und ohne Zweifel auch Epic Games selbst.

Letzte Woche bekam das Spiel endlich fahrbare Autos, nachdem diese zuvor entfernt wurden (und der gute Stahl, den man abbauen konnte). In der aktuellen Season gibt es wieder viele Gold XP-Münzen zu finden. Wo genau erklärt euch unser Game-Guide dazu. Mit all den Updates, die das Spiel erhält, schleichen sich auch immer wieder Fehler ein. So kann man unendlich viele Items tragen, wenn man zu diesem Inventar-Trick greift.

Fortnite kann kostenlos auf Mobilgeräten, PCs, PS4, Switches und Xbox One gespielt werden. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X befinden sich in der Entwicklung.