Fortnite Season 3 Gold XP-Münzen: Standorte und wie man sie bekommt

Fortnite: So findet ihr alle XP-Münzen im Battle Royale-Modus.

Während Fortnite in den letzten Wochen eine Reihe von Gold XP-Münzen hinzugefügt hat, konnten die Spieler diese erst in der dritten Staffel, Woche 8, sammeln. In der Tat können Fans jetzt alle Gold XP-Münzen aufheben, die auf der Map des Spiels verteilt sind, obwohl einige Spieler möglicherweise nicht genau wissen, wie das gemacht wird. Glücklicherweise ist es nicht besonders schwierig, alle Gold XP-Münzen in Fortnite Season 3 mit ein wenig Anleitung und einer Karte ihrer Standorte zu erhalten.

Zu Beginn besteht der Schlüssel zum Erhalt der Gold XP-Münzen von Fortnite darin, Zugang zu einem Hubschrauber oder Auto zu haben, da diese Münzen nur gesammelt werden, wenn sie von einem Spieler in einem Fahrzeug kontaktiert werden. Im Allgemeinen sollten Fans planen, eines der neuen Autos in Fortnite zu verwenden, um die Gold XP-Münzen, die sich auf einer Straße befinden, und einen Hubschrauber zu erhalten, um diejenigen zu erhalten, die in der Luft gefunden werden, obwohl dies keine feste Regel ist.

Jetzt, da die Spieler wissen, wie sie die Gold XP-Münzen in Fortnite Season 3 erhalten, fragen sie sich möglicherweise genau, wo sie sie finden können. Zu diesem Zweck gibt es hier eine Karte, auf der die Positionen aller Gold XP-Münzen in Staffel 3 ab Woche 8 hervorgehoben sind. Sie wird aktualisiert, sobald weitere Münzen hinzugefügt werden:

Alle Fortnite Season 3 Gold XP-Münzstandorte

1: Auf dem Berg südöstlich von Catty Corner.

2: Mitten auf der Straße nordöstlich von Catty Corner.

3: Unter der Brücke südwestlich von Catty Corner.

4: Schwebt neben dem Damm südöstlich von Weeping Woods.

5: Auf der überdachten Brücke südlich von Frenzy Farms.

6: Auf der Straße südöstlich von Craggy Cliffs.

7: In der Luft zwischen den Stapeln bei Steamy Stacks schweben.

8: Auf der Straße westlich von Salty Springs.

9: Auf der Straße, die von Westen nach Holly Hedges führt.

10: Oben auf dem Leuchtturm auf der Insel nordöstlich von Coral Castle .

Mit jeder Gold-XP-Münze, die bedeutende 15.000 XP gewährt, ist das Sammeln aller auf der obigen Karte angegebenen Münzen sicherlich eine großartige Möglichkeit für Spieler, ernsthafte Fortschritte beim Fortnite Season 3 Battle Pass zu erzielen. Während diese Fans auf der Suche nach Gold XP-Münzen sind, werden sie sicher auf einige der blauen, grünen und lila Münzen dieser Saison sowie auf einige der wöchentlichen Herausforderungen stoßen, die ihnen helfen werden, die höchste Stufen des Battle Pass zu holen.

Fortnite ist ab sofort für Android, iOS, PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X befinden sich in der Entwicklung. Übrigens steht wieder einmal ein Marvel-Crossover an.