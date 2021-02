Fortnite: Anmeldung für den Senior eSports Family Cup geöffnet

Fortnite eSports Senior Family Cup (C) eSports Senior

Senior eSports, ein Start-up und eine Plattform die sich auf eSportler über 35 Jahre konzentriert, veranstaltet am Samstag den 27.02 einen Fortnite Family Cup.

Teilnehmen an dem Event können Eltern zusammen mit ihren Kindern. Dabei wird in zweier Teams gespielt, also jeweils ein Elternteil und ein Kind. Der Sprössling muss hierbei ein Alter von mindestens 13 Jahren vorweisen. Der Cup dient dazu, Familien im freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander antreten zu lassen und natürlich auch allen Beteiligten einmal zu zeigen wie so ein E-Sports Cup funktioniert.

Gespielt werden jeweils drei Runden in welchem die Punkte der Fortnite Senior League zählen. Die Teilnahme ist auf sämtlichen verfügbaren Plattformen möglich. Der Elternteil kann sich direkt für den Family Cup anmelden.

Mehr zu Fortnite

Das kostenlose Battle Royale-Spiel von Epic Games begeistert seit Jahren ein Millionen-Publikum. Ein Next-Gen-Upgrade sorgte für den technischen Fortschritt des Titels, doch es gab einige Probleme – die nun endlich behoben wurden. Des weiteren hat sich Streamer Ninja dazu entschieden, sich aus der Reihe der Spieler des Games zurückzuziehen.