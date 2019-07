Fire Emblem: Three Houses ist wahrscheinlich das am meisten erwartete Spiel von vielen, das diesen Monat herauskommen wird. Vor der Veröffentlichung hat Nintendo einen kurzen neuen Trailer für den Titel veröffentlicht.

Dieses neue Video für Fire Emblem: Three Houses ist nur etwa dreißig Sekunden lang, zeigt jedoch neues Gameplay-Material. Wenn du mit Three Houses nicht vertraut bist, bringt dich dieser Trailer schnell zu den Kernkonzepten des Spiels. Nachdem du als Spieler dein eigenes Haus ausgewählt hast, um es zu Beginn des Spiels zu steuern, muss man seine Armee in den Krieg führen. Die Entscheidungen, die du in Fire Emblem: Three Houses triffst, werden einen ziemlich drastischen Einfluss darauf haben, was während des Spiels passiert. Dieses Video zeigt auch einige neue Sequenzen aus den Zwischensequenzen des Spiels.

Persönlich kämpfe ich wirklich mit meinen eigenen Gefühlen gegenüber Fire Emblem: Three Houses. Ich bin zwar ein großer Fan von Strategiespielen, allerdings habe noch nie ein Spiel in der Fire Emblem-Serie gespielt. Obwohl Freunde mir vorgeschlagen haben, es zu versuchen. Ich denke, Three Houses sieht eigentlich ziemlich lustig aus, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich es für die angebliche Laufzeit des Spiels durchhalten kann (ca. 200 Stunden). Was denkst du? Soll ich Three Houses endlich zu meinem ersten Ausflug in dieses Franchise machen? Lass es mich in den Kommentaren wissen.

Fire Emblem: Three Houses wird am Ende des Monats, am 26. Juli, exklusiv auf dem Nintendo Switch erscheinen. Schau dir unterhalb den neuen Trailer an.