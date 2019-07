Share on Facebook

Fire Emblem handelt von Krieg und Liebe und es sieht so aus, als ob Three Houses von beidem genug zu bieten hat. Wie USGamer.net bestätigt bekommen hat, wird Fire Emblem: Three Houses Romantikoptionen für Charaktere des gleichen Geschlechts zeigen.

Nintendo of America hat bestätigt, dass für ausgewählte Charaktere im Spiel gleichgeschlechtliche Beziehungen möglich sind. Was die Charaktere angeht, gehen sie nicht ins Detail, um den Spielern nichts zu verderben.

Bereits im Juni gab es ein Informationsleck in Bezug auf Fire Emblem: Three Houses, dass es gleichgeschlechtliche Romantikoptionen geben würde, insbesondere unter Berufung auf einige Charaktere. Das Leck behauptete, dass Edelgard, Dorothea, Rhea, Mercedes und „erwachsene“ Sothis Frauen sind, die von weiblicher Byleth gespielt werden könnten, während nur eine männliche Figur, Lindhardt, vom männlichen Byleth gespielt werden könnte.

Während Fire Emblem: Three Houses die Liebe am Leben erhält, ist es etwas segmentiert. Mann kann nur romantische Optionen verfolgen, nachdem die Spielzeit abgelaufen ist. Erst vor wenigen Tagen erschien ein neuer Trailer, kurz vor dem Release.