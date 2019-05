Die diesjährige Electronic Entertainment Expo (kurz E3) steht vor der Tür. Natürlich gibt es – wie immer – bereits einige Gerüchte darüber, was uns erwartet. Wie andere Unternehmen hat auch Nintendo nun seinen Zeitplan vorgegeben.

Die Nintendo-Präsentation startet um 18:00 Uhr unserer Zeit, in Los Angeles ist es dann 9 Uhr morgens. Dabei wird das japanische Videospiel-Unternehmen über die Neuerscheinungen für den Switch sprechen.

Während der E3 werden weitere Nintendo-Events stattfinden. Die Splatoon 2-Weltmeisterschaft 2019 findet am 8. Juni um 11.00 Uhr statt, während der Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019-Wettbewerb am selben Tag um 14.00 Uhr stattfindet. Wir können auch Treehouse: Live-Streams vom 11. bis 13. Juni erwarten.

Nintendo hat noch keinen Hinweis darauf, was die Direct-Präsentation enthalten wird. Es wäre jedoch nicht ungewöhnlich, Gameplay-Filmmaterial für Titel wie Daemon x Machina, Fire Emblem: Three Houses und The Legend of Zelda: Link’s Awakening Remake zu sehen. Wir hoffen auf Updates unter anderem zu Animal Crossing, Pokemon Sword and Shield und Luigi’s Mansion 3.