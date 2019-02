Fire Emblem: Three Houses wird am 26. Juli auf den Markt kommen, verriet Nintendo in der heutigen Direct-Präsentation.

Damit verzögert sich der Nintendo Switch-TItel um einige Monate.

„Das Spiel wurde ursprünglich für den Frühling angekündigt, aber es wird mehr Entwicklungszeit erforderlich sein“, sagte der stellvertretende General Manager Yoshiaki Koizumi während des aktuellen Nintendo Direct.

In Fire Emblem: Three Houses übernehmen die Spieler die Rolle eines anpassbaren Söldners, den man benennen und anpassen kann. Der Trailer brachte sowohl diesen Charakter als auch mehrere andere in die Handlung ein. Das Spiel findet auf dem Kontinent statt, der Fodlan genannt wird. Die Regionen werden von drei verschiedenen Königreichen (also drei Häusern) beherrscht…

Das kommende Switch-Spiel markiert die Rückkehr der RPG-Serie auf die „Heim-Konsole“. Die letzte Konsolen-Version der Serie erschien im Herbst 2007 für den Wii. Seitdem lebte die Serie ausschließlich am Nintendo 3DS. Okay, der Switch ist eine Hybrid-Konsole, aber lassen wir das mal so stehen…