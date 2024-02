Final Fantasy 7 Rebirth Demo ab sofort spielbar

Square Enix hat die Demo zu Final Fantasy 7 Rebirth veröffentlicht. Die Demo kann ab heute gespielt werden. Sie wurde auf dem Final Fantasy 7 Rebirth State of Play am 6. Februar enthüllt und bietet Spielern einen Einblick in die Welt des Spiels.

Final Fantasy 7 Rebirth ist die lang erwartete Fortsetzung des Rollenspiel-Klassikers von 1997. Es handelt sich um eine modernisierte Version mit aktualisierter Grafik, Synchronisation und überarbeitetem Gameplay. In dieser Fortsetzung setzen die Spieler die epische Reise von Cloud Strife und der Öko-Terroristengruppe AVALANCHE fort. Es gibt auch andere spielbare Charaktere, die bereits bestätigt wurden. Das Spiel bietet eine Mischung aus Echtzeit-Action, Strategie- und Rollenspielelementen.

Am Ende der State-of-Play-Präsentation vom 31. Januar bestätigte Sony, dass die Fans von Final Fantasy 7 Rebirth bis zum 6. Februar auf weitere Neuigkeiten warten müssen. Sony hat sein Versprechen gehalten und auf der separaten State-of-Play-Veranstaltung am 6. Februar eine Demo offiziell angekündigt. Die Demo zu Final Fantasy 7 Rebirth ist ab heute im PlayStation Store verfügbar.

Was ist in der Demo alles enthalten?

Laut Tetsuya Nomura, dem Creative Director von Final Fantasy 7 Rebirth, können Spieler in der Demo entweder als Cloud oder als Sephiroth während der ikonischen Nibelheim-Rückblende spielen und so das erste Kapitel der Geschichte des Spiels erleben. Während sie die weitläufige Weltkarte durchqueren, müssen die Spieler wahrscheinlich strategische Entscheidungen treffen. Nomura erklärte, dass die Demo um einen Abschnitt der Region Junon erweitert wird.

Das Spiel zeigt bereits in früheren Trailern verschiedene Elemente wie neue Bosskämpfe, Kreaturen und Open-World-Regionen voller Aktivitäten, die darauf warten, vom Spieler entdeckt zu werden. Zu diesen Regionen gehören Die goldene Untertasse, Grasland, Junon und unter Junon. Ein kürzlich aufgetauchter Leak zu Final Fantasy 7 Rebirth zeigt, dass die Downloadgröße enorm ist: über 145 GB. Wenn die Spieler das Costa del Sol-Segment des Spiels erreichen, werden sie außerdem eine völlig neue Storyline erleben, wie Final Fantasy 7 Rebirth Co-Director Motomu Toriyama verriet.

Hoffentlich bietet diese Demo einen spannenden Vorgeschmack auf das, was man von Final Fantasy 7 Rebirth erwarten kann. Das vollständige Spiel wird am 29. Februar 2024 veröffentlicht. In der Zwischenzeit können Spieler mit der neuen Demo einen Einblick in das bekommen, was noch kommen wird.

Worum geht es in Final Fantasy 7 Rebirth?

Final Fantasy 7 Rebirth ist der zweite Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy 7, einem der berühmtesten und einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Rebirth erweitert die Geschichte und das Gameplay des ersten Teils, indem es die Spieler aus der dystopischen Stadt Midgar in die offene Welt von Gaia entlässt. Dort können sie neue Orte erkunden, neue Charaktere treffen, neue Fähigkeiten erlernen und neue Herausforderungen meistern.

Rebirth bietet eine dynamische und actionreiche Kampfmechanik, die sowohl die klassischen Elemente des rundenbasierten Kampfsystems als auch die modernen Möglichkeiten der Echtzeitsteuerung vereint. Die Spieler können zwischen verschiedenen Charakteren wechseln, die jeweils ihre eigenen Waffen, Fertigkeiten und Beschwörungen haben. Außerdem können sie die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie Deckung suchen, Hindernisse zerstören oder interaktive Objekte aktivieren.